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В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 10.08.2024
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07:33 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/ekspert-1965337252.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой схеме мошенничества
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 10.08.2024
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой схеме мошенничества
Мошенники в России придумали новую схему обмана, теперь создают групповые чаты в мессенджерах, добавляя в них фейковые аккаунты руководителей, а затем сообщают... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T07:33
2024-08-10T07:33
технологии
россия
сергей голованов
лаборатория касперского
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мошенники в России придумали новую схему обмана, теперь создают групповые чаты в мессенджерах, добавляя в них фейковые аккаунты руководителей, а затем сообщают якобы о проверке в компании, где участникам чата нужно ждать звонка от правоохранительных органов, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Теперь атакующие создают групповой чат, куда добавляют реальных сотрудников организации и, вероятно, несколько фейковых аккаунтов руководителей, и сообщают, что в компании проходит проверка и участникам чата стоит ожидать звонка от правоохранительных или контролирующих организаций", - сообщил он. По его словам, дальше жертв могут просить перевести деньги организации на какие-либо счета, взять кредит на свое имя и направить средства злоумышленникам, установить какое-либо программное обеспечение, делиться экраном и прочее. Эксперт предупреждает, что новый вид атак может быть довольно опасным, так как злоумышленники не только ссылаются на профессиональную деятельность жертвы и вводят ее в заблуждение сообщением якобы от знакомого человека, но и потенциально могут поддерживать диалог в чате якобы от имени нескольких коллег. "Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых. Необходимо связаться с человеком, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер, например, позвонить на рабочий телефон", - добавил Голованов.
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
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технологии, россия, сергей голованов , лаборатория касперского
Технологии, Россия, Сергей Голованов , Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой схеме мошенничества

Kaspersky: мошенники стали создавать чаты с фейковыми руководителями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мошенники в России придумали новую схему обмана, теперь создают групповые чаты в мессенджерах, добавляя в них фейковые аккаунты руководителей, а затем сообщают якобы о проверке в компании, где участникам чата нужно ждать звонка от правоохранительных органов, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
«
"Теперь атакующие создают групповой чат, куда добавляют реальных сотрудников организации и, вероятно, несколько фейковых аккаунтов руководителей, и сообщают, что в компании проходит проверка и участникам чата стоит ожидать звонка от правоохранительных или контролирующих организаций", - сообщил он.
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По его словам, дальше жертв могут просить перевести деньги организации на какие-либо счета, взять кредит на свое имя и направить средства злоумышленникам, установить какое-либо программное обеспечение, делиться экраном и прочее.
Эксперт предупреждает, что новый вид атак может быть довольно опасным, так как злоумышленники не только ссылаются на профессиональную деятельность жертвы и вводят ее в заблуждение сообщением якобы от знакомого человека, но и потенциально могут поддерживать диалог в чате якобы от имени нескольких коллег.
"Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых. Необходимо связаться с человеком, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер, например, позвонить на рабочий телефон", - добавил Голованов.
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