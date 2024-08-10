https://ria.ru/20240810/ekspert-1965322963.html

Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию

Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию - РИА Новости, 10.08.2024

Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию

Пенсию в двойном размере сегодня могут получать люди с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T02:17

2024-08-10T02:17

2024-08-10T02:17

общество

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пенсию в двойном размере сегодня могут получать люди с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. "Законом предусмотрена выплата двойной пенсии для инвалидов - по достижению пенсионного возраста можно получать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности. Также двойная пенсия предусмотрена для бывших военнослужащих. Для них выплаты от Социального фонда России предусмотрены при наличии стажа по гражданским специальностям", - сказала Подольская. По её данным, к категориям граждан со страховыми пенсиями выше среднего относятся также сельские жители, Герои Труда, чернобыльцы, инвалиды I группы. Они получают специальные доплаты. Эксперт объяснила, что основной вид выплачиваемой пенсии сегодня - это пенсия по старости, которую получает 81,31% пенсионера. В среднем она составляет 22 418,8 рубля.

https://ria.ru/20240331/pensiya-1936890537.html

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общество, россия