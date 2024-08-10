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Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию
Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию - РИА Новости, 10.08.2024
Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию
Пенсию в двойном размере сегодня могут получать люди с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T02:17
2024-08-10T02:17
2024-08-10T02:17
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пенсию в двойном размере сегодня могут получать люди с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. "Законом предусмотрена выплата двойной пенсии для инвалидов - по достижению пенсионного возраста можно получать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности. Также двойная пенсия предусмотрена для бывших военнослужащих. Для них выплаты от Социального фонда России предусмотрены при наличии стажа по гражданским специальностям", - сказала Подольская. По её данным, к категориям граждан со страховыми пенсиями выше среднего относятся также сельские жители, Герои Труда, чернобыльцы, инвалиды I группы. Они получают специальные доплаты. Эксперт объяснила, что основной вид выплачиваемой пенсии сегодня - это пенсия по старости, которую получает 81,31% пенсионера. В среднем она составляет 22 418,8 рубля.
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общество, россия
Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию
Эксперт: двойную пенсию могут получать инвалиды и бывшие военные
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пенсию в двойном размере сегодня могут получать люди с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
«
"Законом предусмотрена выплата двойной пенсии для инвалидов - по достижению пенсионного возраста можно получать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности. Также двойная пенсия предусмотрена для бывших военнослужащих. Для них выплаты от Социального фонда России предусмотрены при наличии стажа по гражданским специальностям", - сказала Подольская.
По её данным, к категориям граждан со страховыми пенсиями выше среднего относятся также сельские жители, Герои Труда, чернобыльцы, инвалиды I группы. Они получают специальные доплаты.
Эксперт объяснила, что основной вид выплачиваемой пенсии сегодня - это пенсия по старости, которую получает 81,31% пенсионера. В среднем она составляет 22 418,8 рубля.