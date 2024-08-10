https://ria.ru/20240810/egypt-1965225953.html

"Невероятная технология". Раскрыт секрет египетских пирамид

"Невероятная технология". Раскрыт секрет египетских пирамид - РИА Новости, 10.08.2024

"Невероятная технология". Раскрыт секрет египетских пирамид

Древнеегипетские пирамиды до сих пор будоражат умы обывателей и ученых. Несмотря на годы исследований, до конца неясно, как именно их возводили. Новая смелая... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T08:00

2024-08-10T08:00

2024-08-10T08:09

наука

египет

сахара

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Древнеегипетские пирамиды до сих пор будоражат умы обывателей и ученых. Несмотря на годы исследований, до конца неясно, как именно их возводили. Новая смелая теория переворачивает представление о возможностях древних инженеров.Обошлись без инопланетянПирамиды Древнего Египта поражают воображение. Неспециалистам сложно представить, что такие колоссальные сооружения были построены без современных технологий. Тем более что, например, пирамида Хуфу (или Хеопса) состоит из блоков, средний вес которых — две с половиной тонны, а максимальный — 15. Это порождает многочисленные антинаучные теории, в том числе о причастности инопланетян.Ученые же считают, что люди справились сами. Реконструировать процесс строительства помогают немногочисленные письменные источники, а также данные археологии и целого ряда других наук, включая геологию. Последняя, к слову, помогла выяснить, что русло Нила в древние времена находилось намного ближе к гигантским гробницам, чем сегодня. Водный путь обеспечивал логистику.Как выяснили исследователи, техника возведения гробниц со временем менялась. Древние египтяне, скорее всего, использовали пандусы, краны, лебедки, коленчатые подъемники или комбинацию этих методов. Тем не менее белых пятен остается много. Новое междисциплинарное исследование, проведенное французскими учеными, выдвигает новую теорию о том, каким образом строители поднимали наверх тяжелые каменные элементы конструкции. Статья опубликована в журнале Plos One.Тайны древнейшей пирамидыВ центре внимания команды под началом Ксавье Ландро из научного центра Paleotechnic оказалась древнейшая из египетских пирамид — ступенчатая гробница Джосера (около 2650 года до нашей эры).Прежде для упокоения древнеегипетских царей возводили так называемые мастабы — четырехугольные плоские сооружения из кирпича-сырца. Предполагалось, что пирамида Джосера будет такой же. Однако архитектор Имхотеп по какой-то причине в ходе строительства изменил ее форму. По версии некоторых ученых, в стране тогда наступил голод — с помощью пирамиды египтяне хотели задобрить богов и остановить бедствие.Одна из нераскрытых тайн этой гробницы — большая вертикальная шахта в центре пирамиды. Высказывались разные версии о том, зачем она нужна: вентиляция, снижение давления на камеру, расположенную внизу, и другие. Ландро и его коллеги считают, что загадочное пустое пространство было частью гидравлической системы, с помощью которой наверх поднимали блоки массой 300 килограммов.Саркофаг или шлюзПрямых доказательств у команды нет — только косвенные. Речная цивилизация уже во времена Джосера достигла определенных высот в гидроинженерии. Например, египтяне строили системы для очистки воды, в которых могли регулировать ее уровень. Авторы исследования предположили, что одно из известняковых сооружений рядом с гробницей Джосера было не военным укреплением, как считалось ранее, а бассейном для накопления и очищения воды, откуда ее направляли в шахту пирамиды. Если гипотеза верна, это объяснит еще одну загадку древнего здания.Дело в том, что на дне шахты находится гранитный "саркофаг" с пробкой. По общепринятой версии, там покоилось тело Джосера (к слову, мумия фараона до наших дней не дошла — скорее всего, ее похитили еще в древности). По мнению французских исследователей, назначение "ящика" совсем иное — это шлюз, через который поступала и уходила вода.Сейчас в Саккаре, где расположена пирамида Джосера, сухая пустыня. Однако в пользу смелой теории говорят предыдущие исследования: они показывают, что тысячи лет назад в Сахаре регулярных осадков было больше, чем сегодня. Ландшафт же напоминал саванну. Вполне возможно, что строителям действительно хватало воды, чтобы наполнить гидравлический лифт. Известно, что в Древнем царстве, к периоду которого относится постройка, в Египте использовали желоба для дождевой воды. Позже — к началу второго тысячелетия до нашей эры — благоприятный период закончился и климат стал более засушливым.Бритва ОккамаИсследование может стать ключом к загадке возведения других пирамид, включая гробницы Хуфу и Хефрена в Гизе, уверен Ландро."(Использованные при строительстве) монолиты весят десятки тонн, что делает, по-видимому, невозможным их перемещение с помощью только человеческого труда. В то же время гидравлический подъемник среднего размера может поднять от 50 до 100 тонн. Исследование скрытых шахт внутри этих пирамид может стать многообещающим направлением для исследований", — отмечает специалист.Другие ученые сомневаются. Геоархеолог Кембриджского университета Джудит Банбери указывает: существует много документальных свидетельств о том, что египтяне использовали строительные леса, пандусы из глинобитного кирпича и другие технологии. А вот никаких упоминаний о гидравлических лифтах нет."Это не значит, что такое подъемное устройство не использовалось, — добавляет она. — Но есть и принцип бритвы Оккама: нужно основываться на знаниях, которые мы уже имеем".Банбери сомневается, что древние строители позже забыли столь инновационную технологию. Однако, как мы знаем, такое иногда происходит: технические компетенции имеют свойство утрачиваться. Так, люди смогли повторить некоторые достижения древнеримских инженеров лишь спустя тысячу лет после падения империи.

https://ria.ru/20220916/piramidy-1816784039.html

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египет, сахара