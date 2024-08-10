https://ria.ru/20240810/egipet-1965357035.html
МИД Египта обвинил Израиль в отсутствии воли закончить войну
МИД Египта обвинил Израиль в отсутствии воли закончить войну - РИА Новости, 10.08.2024
МИД Египта обвинил Израиль в отсутствии воли закончить войну
Массовое убийство в школе Аль-Табаин в Газе доказывает полное отсутствие политической воли у израильских властей закончить войну в палестинском анклаве,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:30
2024-08-10T11:30
2024-08-10T11:30
в мире
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египет
рафах (провинция)
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Массовое убийство в школе Аль-Табаин в Газе доказывает полное отсутствие политической воли у израильских властей закончить войну в палестинском анклаве, сообщается в субботу в заявлении МИД Египта, опубликованного на официальных страницах в социальных сетях. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате по предварительным данным погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Продолжение осуществления подобных преступлений в массовом порядке, в результате которых погибает большое количество мирного населения, каждый раз, как только увеличивается активность усилий посредников, в попытке найти решение для прекращения огня в анклаве, указывает в открытую на отсутствие политической воли Израиля для прекращения огня", - написано в заявлении. В египетском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили действия Израиля и призвали международное сообщество к единой позиции, которая, как отмечает ведомство, станет эффективной и сможет обеспечить защиту палестинскому народу в секторе Газа и прекратит продолжающиеся убийства мирного населения. "Египет продолжит свои усилия по дипломатическим каналам со всеми вовлеченными международными сторонами, с целью обеспечения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа всеми возможными путями и будет продолжать работать над соглашением по прекращению огня", - также отмечено в коммюнике египетского МИД. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240810/gaza-1965333053.html
https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240809/egipet-1965073689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Египта обвинил Израиль в отсутствии воли закончить войну
МИД Египта обвинил Израиль в массовом убийстве в Газе
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Массовое убийство в школе Аль-Табаин в Газе доказывает полное отсутствие политической воли у израильских властей закончить войну в палестинском анклаве, сообщается в субботу в заявлении МИД Египта, опубликованного на официальных страницах в социальных сетях.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате по предварительным данным погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС
.
"Продолжение осуществления подобных преступлений в массовом порядке, в результате которых погибает большое количество мирного населения, каждый раз, как только увеличивается активность усилий посредников, в попытке найти решение для прекращения огня в анклаве, указывает в открытую на отсутствие политической воли Израиля
для прекращения огня", - написано в заявлении.
В египетском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили действия Израиля и призвали международное сообщество к единой позиции, которая, как отмечает ведомство, станет эффективной и сможет обеспечить защиту палестинскому народу в секторе Газа и прекратит продолжающиеся убийства мирного населения.
"Египет продолжит свои усилия по дипломатическим каналам со всеми вовлеченными международными сторонами, с целью обеспечения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа всеми возможными путями и будет продолжать работать над соглашением по прекращению огня", - также отмечено в коммюнике египетского МИД.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.