https://ria.ru/20240810/egipet-1965357035.html

МИД Египта обвинил Израиль в отсутствии воли закончить войну

МИД Египта обвинил Израиль в отсутствии воли закончить войну - РИА Новости, 10.08.2024

МИД Египта обвинил Израиль в отсутствии воли закончить войну

Массовое убийство в школе Аль-Табаин в Газе доказывает полное отсутствие политической воли у израильских властей закончить войну в палестинском анклаве,... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:30

2024-08-10T11:30

2024-08-10T11:30

в мире

израиль

египет

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963035557_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_819795a5c320d0d01ac01acd565d721a.jpg

БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Массовое убийство в школе Аль-Табаин в Газе доказывает полное отсутствие политической воли у израильских властей закончить войну в палестинском анклаве, сообщается в субботу в заявлении МИД Египта, опубликованного на официальных страницах в социальных сетях. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. В результате по предварительным данным погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Продолжение осуществления подобных преступлений в массовом порядке, в результате которых погибает большое количество мирного населения, каждый раз, как только увеличивается активность усилий посредников, в попытке найти решение для прекращения огня в анклаве, указывает в открытую на отсутствие политической воли Израиля для прекращения огня", - написано в заявлении. В египетском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили действия Израиля и призвали международное сообщество к единой позиции, которая, как отмечает ведомство, станет эффективной и сможет обеспечить защиту палестинскому народу в секторе Газа и прекратит продолжающиеся убийства мирного населения. "Египет продолжит свои усилия по дипломатическим каналам со всеми вовлеченными международными сторонами, с целью обеспечения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа всеми возможными путями и будет продолжать работать над соглашением по прекращению огня", - также отмечено в коммюнике египетского МИД. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240810/gaza-1965333053.html

https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240809/egipet-1965073689.html

израиль

египет

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году