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"Уничтожают сотнями". В США сделали заявление о ситуации в Курской области
"Уничтожают сотнями". В США сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
"Уничтожают сотнями". В США сделали заявление о ситуации в Курской области
Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:20
2024-08-10T15:20
2024-08-10T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
суджанский район
валерий герасимов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Результат наступления в Курской области не будет иметь никакого значения <…> Украина уже проиграла — она просто не перестала сражаться. Но их способность сражаться уменьшается с каждым днем", — считает он.По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери."Их(ВСУ – Прим. ред.) уничтожают сотнями, а может, и тысячами. Одно дело, если бы у Украины было в резерве 400-500 тысяч обученных солдат, которых они могли бы потом бросить в бой, неограниченный запас танков Bradley или пара эскадрилий самолетов F-16. Но у них этого нет", — констатировал Джонсон.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/zaklyuchennye-1965383951.html
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в мире, курская область, украина, суджанский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Суджанский район, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы РФ, F-16
"Уничтожают сотнями". В США сделали заявление о ситуации в Курской области
Джонсон: нападение на Курскую область истощит украинскую армию