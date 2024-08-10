https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html

"Уничтожают сотнями". В США сделали заявление о ситуации в Курской области

"Уничтожают сотнями". В США сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

"Уничтожают сотнями". В США сделали заявление о ситуации в Курской области

Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:20

2024-08-10T15:20

2024-08-10T23:42

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

суджанский район

валерий герасимов

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Результат наступления в Курской области не будет иметь никакого значения <…> Украина уже проиграла — она просто не перестала сражаться. Но их способность сражаться уменьшается с каждым днем", — считает он.По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери."Их(ВСУ – Прим. ред.) уничтожают сотнями, а может, и тысячами. Одно дело, если бы у Украины было в резерве 400-500 тысяч обученных солдат, которых они могли бы потом бросить в бой, неограниченный запас танков Bradley или пара эскадрилий самолетов F-16. Но у них этого нет", — констатировал Джонсон.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/zaklyuchennye-1965383951.html

https://ria.ru/20240810/vsu-1965380686.html

курская область

украина

суджанский район

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в мире, курская область, украина, суджанский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы рф, f-16