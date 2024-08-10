https://ria.ru/20240810/dtp-1965342320.html

В ДТП в Нижегородской области погиб человек, 18 пострадали

В ДТП в Нижегородской области погиб человек, 18 пострадали - РИА Новости, 10.08.2024

В ДТП в Нижегородской области погиб человек, 18 пострадали

Восемнадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, один человек погиб, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T08:40

2024-08-10T08:40

2024-08-10T08:44

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, один человек погиб, сообщает МЧС региона.ДТП произошло утром в субботу на 549-м километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток" в Сергачском районе."Столкнулись два грузовика и микроавтобус. К сожалению, в результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля. Пострадали 18 человек, в том числе 1 ребёнок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240809/dtp-1965277685.html

нижегородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)