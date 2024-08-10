https://ria.ru/20240810/dtp-1965342320.html
В ДТП в Нижегородской области погиб человек, 18 пострадали
В ДТП в Нижегородской области погиб человек, 18 пострадали - РИА Новости, 10.08.2024
В ДТП в Нижегородской области погиб человек, 18 пострадали
Восемнадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, один человек погиб, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T08:40
2024-08-10T08:40
2024-08-10T08:44
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, один человек погиб, сообщает МЧС региона.ДТП произошло утром в субботу на 549-м километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток" в Сергачском районе."Столкнулись два грузовика и микроавтобус. К сожалению, в результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля. Пострадали 18 человек, в том числе 1 ребёнок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/dtp-1965277685.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Нижегородской области погиб человек, 18 пострадали
В ДТП с грузовиками в Нижегородской области погиб человек, 18 пострадали