https://ria.ru/20240810/dietolog-1965326607.html
Диетолог предупредила о вреде "полезных десертов"
Диетолог предупредила о вреде "полезных десертов" - РИА Новости, 10.08.2024
Диетолог предупредила о вреде "полезных десертов"
Десерты для правильного питания или так называемые ПП-десерты зачастую содержат столько же калорий, сколько и стандартные сладости, столовый сахар в них просто... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:19
2024-08-10T03:19
2024-08-10T03:20
общество
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Десерты для правильного питания или так называемые ПП-десерты зачастую содержат столько же калорий, сколько и стандартные сладости, столовый сахар в них просто заменяют на тростниковый или финиковый, сообщила РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау. "ПП-десерты" зачастую содержат столько же калорий, сколько и стандартные десерты. Маркировку "ПП" приобретают с маркетинговой целью. В этих продуктах пшеничная мука заменяется на рисовую, миндальную или кокосовую. Столовый сахар — на тростниковый, финиковый, кленовый сироп и другие заменители, которые по своей химической структуре являются теми же простыми углеводами, что и столовый сахар", — отметила Рау. По словам диетолога, увлекаться традиционными летними напитками тоже не стоит. "Квас, морсы, лимонады — распространенные сезонные напитки, предлагаемые во многих ресторанах. Чаще всего эти напитки содержат большое количество сахара", — добавила она.
https://ria.ru/20240414/produkty-1939892074.html
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общество
Диетолог предупредила о вреде "полезных десертов"
Диетолог Рау: ПП-десерты содержат больше калорий, чем стандартные сладости
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Десерты для правильного питания или так называемые ПП-десерты зачастую содержат столько же калорий, сколько и стандартные сладости, столовый сахар в них просто заменяют на тростниковый или финиковый, сообщила РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау.
«
"ПП-десерты" зачастую содержат столько же калорий, сколько и стандартные десерты. Маркировку "ПП" приобретают с маркетинговой целью. В этих продуктах пшеничная мука заменяется на рисовую, миндальную или кокосовую. Столовый сахар — на тростниковый, финиковый, кленовый сироп и другие заменители, которые по своей химической структуре являются теми же простыми углеводами, что и столовый сахар", — отметила Рау.
По словам диетолога, увлекаться традиционными летними напитками тоже не стоит.
"Квас, морсы, лимонады — распространенные сезонные напитки, предлагаемые во многих ресторанах. Чаще всего эти напитки содержат большое количество сахара", — добавила она.