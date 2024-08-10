https://ria.ru/20240810/bronetransporter-1965339112.html
ВС России уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro
ВС России уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro - РИА Новости, 10.08.2024
ВС России уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro
Расчеты беспилотников российских Вооружённых Сил уничтожили бронетранспортер MaxxPro американского производства в приграничном районе Курской области, сообщили... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T08:04
2024-08-10T08:04
2024-08-10T08:23
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Расчеты беспилотников российских Вооружённых Сил уничтожили бронетранспортер MaxxPro американского производства в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе проведения спецоперации военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и различной военной техники ВСУ. В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили бронемашину MaxxPro производства США, которой пользовались украинские военные. "После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронемашине ВСУ. В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена", - рассказали в МО РФ. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели, уточнили в ведомстве. Минобороны РФ также опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов и уничтожения бронемашины MaxxPro ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения украинского бронетранспортера MaxxPro в приграничном районе Курской области
Минобороны публикует кадры уничтожения украинского бронетранспортера MaxxPro в приграничном районе Курской области
2024-08-10T08:04
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro
ВС России беспилотником уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Расчеты беспилотников российских Вооружённых Сил уничтожили бронетранспортер MaxxPro американского производства в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в ходе проведения спецоперации военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и различной военной техники ВСУ
.
В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили бронемашину MaxxPro производства США
, которой пользовались украинские военные.
"После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронемашине ВСУ. В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена", - рассказали в МО РФ.
Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели, уточнили в ведомстве.
Минобороны РФ также опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов и уничтожения бронемашины MaxxPro ВСУ.