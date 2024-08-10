https://ria.ru/20240810/bronetransporter-1965339112.html

ВС России уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro

ВС России уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro - РИА Новости, 10.08.2024

ВС России уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro

Расчеты беспилотников российских Вооружённых Сил уничтожили бронетранспортер MaxxPro американского производства в приграничном районе Курской области, сообщили... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T08:04

2024-08-10T08:04

2024-08-10T08:23

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Расчеты беспилотников российских Вооружённых Сил уничтожили бронетранспортер MaxxPro американского производства в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе проведения спецоперации военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и различной военной техники ВСУ. В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили бронемашину MaxxPro производства США, которой пользовались украинские военные. "После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по бронемашине ВСУ. В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена", - рассказали в МО РФ. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели, уточнили в ведомстве. Минобороны РФ также опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов и уничтожения бронемашины MaxxPro ВСУ.

https://ria.ru/20240809/sergeevka-1965205380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения украинского бронетранспортера MaxxPro в приграничном районе Курской области Минобороны публикует кадры уничтожения украинского бронетранспортера MaxxPro в приграничном районе Курской области 2024-08-10T08:04 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность