https://ria.ru/20240810/braziliya-1965355389.html
Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета
Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета - РИА Новости, 10.08.2024
Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с трагическими последствиями крушения... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:10
2024-08-10T11:10
2024-08-10T11:14
бразилия
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владимир путин
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе", - говорится в телеграмме.Самолет ATR-72 авиакомпании Voepass вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета неизвестны.
https://ria.ru/20240809/samolet-1965312050.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, в мире, владимир путин
Бразилия, В мире, Владимир Путин
Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета
Путин выразил соболезнования главе Бразилии после крушения пассажирского лайнера