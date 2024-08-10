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Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета - РИА Новости, 10.08.2024
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11:10 10.08.2024 (обновлено: 11:14 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/braziliya-1965355389.html
Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета
Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета - РИА Новости, 10.08.2024
Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с трагическими последствиями крушения... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:10
2024-08-10T11:14
бразилия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе", - говорится в телеграмме.Самолет ATR-72 авиакомпании Voepass вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета неизвестны.
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бразилия, в мире, владимир путин
Бразилия, В мире, Владимир Путин
Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета

Путин выразил соболезнования главе Бразилии после крушения пассажирского лайнера

© СоцсетиПадение самолета в Бразилии
Падение самолета в Бразилии - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Соцсети
Падение самолета в Бразилии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе", - говорится в телеграмме.
Самолет ATR-72 авиакомпании Voepass вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета неизвестны.
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