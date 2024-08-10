https://ria.ru/20240810/braziliya-1965355389.html

Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета

Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета - РИА Новости, 10.08.2024

Путин направил соболезнования президенту Бразилии после крушения самолета

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с трагическими последствиями крушения... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:10

2024-08-10T11:10

2024-08-10T11:14

бразилия

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владимир путин

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе", - говорится в телеграмме.Самолет ATR-72 авиакомпании Voepass вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета неизвестны.

https://ria.ru/20240809/samolet-1965312050.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бразилия, в мире, владимир путин