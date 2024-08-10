https://ria.ru/20240810/brazilija-1965326442.html
В Бразилии объявили траур в память о погибших в авиакатастрофе
В Бразилии объявили траур в память о погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 10.08.2024
В Бразилии объявили траур в память о погибших в авиакатастрофе
Бразильский лидер Луис Инасиу да Силва объявил в своем блоге в Х официальный трёхдневный траур в память о погибших в авиакатастрофе в районе города Виньеду, где РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:17
2024-08-10T03:17
2024-08-10T03:17
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МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Бразильский лидер Луис Инасиу да Силва объявил в своем блоге в Х официальный трёхдневный траур в память о погибших в авиакатастрофе в районе города Виньеду, где в пятницу разбился пассажирский самолет с 61 человеком на борту. "В память о 61 жертве трагического происшествия в Виньету мы объявляем официальный трёхдневный траур в стране", - написал Лула. Согласно тексту указа, он вступает в силу с момента публикации. Самолет ATR-72 авиакомпании Voepass вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу) с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета неизвестны.
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парана
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в мире, парана, сан-паулу (город)
В мире, Парана, Сан-Паулу (город)
В Бразилии объявили траур в память о погибших в авиакатастрофе
В Бразилии объявили трехдневный траур в память о погибших в авиакатастрофе