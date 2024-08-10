https://ria.ru/20240810/brazilija-1965318880.html
СМИ уточнили число пассажиров на борту самолета, разбившегося в Бразилии
СМИ уточнили число пассажиров на борту самолета, разбившегося в Бразилии - РИА Новости, 10.08.2024
СМИ уточнили число пассажиров на борту самолета, разбившегося в Бразилии
На борту самолета, разбившегося в Бразилии, было 4 члена экипажа и 57, а не 58 пассажиров, как сообщалось ранее, информирует новостной портал G1. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:52
2024-08-10T00:52
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. На борту самолета, разбившегося в Бразилии, было 4 члена экипажа и 57, а не 58 пассажиров, как сообщалось ранее, информирует новостной портал G1. Ранее тот же портал сообщал, что самолет авиакомпании Voepass с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту упал на один из жилых районов в Бразилии, никто на земле не пострадал, но все люди на борту погибли. В новой публикации портал опирается на список пассажиров и членов экипажа, который предоставила авиакомпания Voepass. Согласно обновленному сообщению, на борту находился 61 человек, среди которых 4 члена экипажа и 57 пассажиров. Самолет вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу ) и упал в районе города Виньеду. Причины падения самолета не известны.
https://ria.ru/20240809/samolet-1965290550.html
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в мире, бразилия, парана, сан-паулу (город)
В мире, Бразилия, Парана, Сан-Паулу (город)
СМИ уточнили число пассажиров на борту самолета, разбившегося в Бразилии
G1: на борту самолета, разбившегося в Бразилии, был 61, а не 62 человека