https://ria.ru/20240810/brazilija-1965318442.html
Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия, сообщили СМИ
Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2024
Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия, сообщили СМИ
Самолет с 61 человеком на борту, разбившийся в Бразилии, не подавал сигнала бедствия и был допущен до полетов, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T00:44
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2024-08-10T00:44
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. Самолет с 61 человеком на борту, разбившийся в Бразилии, не подавал сигнала бедствия и был допущен до полетов, сообщает новостной портал G1. "Согласно данным ВВС (Бразилии - ред.), до 13.20 полет проходил нормально... С 13.21 самолет перестал выходить на связь, судно не подавало сигнала бедствия и не сообщало о неблагоприятных погодных условиях", - отмечается в сообщении. "Авиакомпания заверила, что самолет был допущен к полетам без каких-либо ограничений", - добавляется в публикации. Самолет вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу ) и упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета не известны.
https://ria.ru/20240810/chili-1965316052.html
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в мире, бразилия, парана, сан-паулу (город)
В мире, Бразилия, Парана, Сан-Паулу (город)
Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия, сообщили СМИ
G1: разбившийся в Бразилии самолет был допущен до полетов