https://ria.ru/20240810/brazilija-1965318442.html

Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия, сообщили СМИ

Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.08.2024

Разбившийся в Бразилии самолет не подавал сигнала бедствия, сообщили СМИ

Самолет с 61 человеком на борту, разбившийся в Бразилии, не подавал сигнала бедствия и был допущен до полетов, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T00:44

2024-08-10T00:44

2024-08-10T00:44

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бразилия

парана

сан-паулу (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг - РИА Новости. Самолет с 61 человеком на борту, разбившийся в Бразилии, не подавал сигнала бедствия и был допущен до полетов, сообщает новостной портал G1. "Согласно данным ВВС (Бразилии - ред.), до 13.20 полет проходил нормально... С 13.21 самолет перестал выходить на связь, судно не подавало сигнала бедствия и не сообщало о неблагоприятных погодных условиях", - отмечается в сообщении. "Авиакомпания заверила, что самолет был допущен к полетам без каких-либо ограничений", - добавляется в публикации. Самолет вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу ) и упал в районе города Виньеду. Все люди на борту погибли. Причины падения самолета не известны.

https://ria.ru/20240810/chili-1965316052.html

бразилия

парана

сан-паулу (город)

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в мире, бразилия, парана, сан-паулу (город)