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В Липецкой области обезвреживают обломки украинских дронов - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:34 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/bpl-1965437185.html
В Липецкой области обезвреживают обломки украинских дронов
В Липецкой области обезвреживают обломки украинских дронов - РИА Новости, 10.08.2024
В Липецкой области обезвреживают обломки украинских дронов
В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:34
2024-08-10T21:34
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Наши взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки вражеских беспилотников. Процесс под контролем специалистов. Безопасности жителей в связи с этим ничего не угрожает", - написал он в своём Telegram-канале. В результате атаки беспилотников на Липецкую область ночью в пятницу произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации жителей Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны сообщало о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
https://ria.ru/20240810/lipetskaya-1965345618.html
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области обезвреживают обломки украинских дронов

Артамонов: в Липецкой области продолжают обезвреживать обломки украинских БПЛА

© Фото : Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов/TelegramЭвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов/Telegram
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«
"Наши взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки вражеских беспилотников. Процесс под контролем специалистов. Безопасности жителей в связи с этим ничего не угрожает", - написал он в своём Telegram-канале.
В результате атаки беспилотников на Липецкую область ночью в пятницу произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации жителей Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны сообщало о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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