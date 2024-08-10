В Липецкой области обезвреживают обломки украинских дронов
Артамонов: в Липецкой области продолжают обезвреживать обломки украинских БПЛА
© Фото : Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов/TelegramЭвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома
Эвакуированные жители Липецкой области возвращаются из пунктов временного размещения в свои дома
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
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"Наши взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки вражеских беспилотников. Процесс под контролем специалистов. Безопасности жителей в связи с этим ничего не угрожает", - написал он в своём Telegram-канале.
В результате атаки беспилотников на Липецкую область ночью в пятницу произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации жителей Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны сообщало о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.