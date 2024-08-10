https://ria.ru/20240810/bpl-1965437185.html

В Липецкой области обезвреживают обломки украинских дронов

В Липецкой области обезвреживают обломки украинских дронов - РИА Новости, 10.08.2024

В Липецкой области обезвреживают обломки украинских дронов

В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T21:34

2024-08-10T21:34

2024-08-10T21:34

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965115199_0:174:1280:894_1920x0_80_0_0_5dba0aa1d4ccff685e121ce4b53c0395.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Наши взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки вражеских беспилотников. Процесс под контролем специалистов. Безопасности жителей в связи с этим ничего не угрожает", - написал он в своём Telegram-канале. В результате атаки беспилотников на Липецкую область ночью в пятницу произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации жителей Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны сообщало о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20240810/lipetskaya-1965345618.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, липецкая область, игорь артамонов