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Боррель заявил об ужасе от кадров из школы в Газе после израильского удара - РИА Новости, 10.08.2024
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14:59 10.08.2024 (обновлено: 20:26 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/borrel-1965384948.html
Боррель заявил об ужасе от кадров из школы в Газе после израильского удара
Боррель заявил об ужасе от кадров из школы в Газе после израильского удара - РИА Новости, 10.08.2024
Боррель заявил об ужасе от кадров из школы в Газе после израильского удара
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ужасе от израильского удара по школе в секторе Газа, добавив, что таким массовым убийствам нет оправдания. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:59
2024-08-10T20:26
в мире
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рафах (провинция)
россия
жозеп боррель
хамас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ужасе от израильского удара по школе в секторе Газа, добавив, что таким массовым убийствам нет оправдания. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "В ужасе от кадров из… школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев. По меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания", - написал Боррель на своей странице в соцсети X. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, жозеп боррель, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Жозеп Боррель, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель заявил об ужасе от кадров из школы в Газе после израильского удара

Боррель об ударе ЦАХАЛ по школе в Газе: таким массовым убийствам нет оправдания

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ужасе от израильского удара по школе в секторе Газа, добавив, что таким массовым убийствам нет оправдания.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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"В ужасе от кадров из… школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев. По меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания", - написал Боррель на своей странице в соцсети X.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияЖозеп БоррельХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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