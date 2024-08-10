https://ria.ru/20240810/bespilotnik-1965416321.html

Над Курской областью сбили украинский дрон

Над Курской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 10.08.2024

Над Курской областью сбили украинский дрон

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T19:06

2024-08-10T19:06

2024-08-10T19:13

специальная военная операция на украине

россия

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Десятого августа около 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина