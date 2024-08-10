https://ria.ru/20240810/bespilotnik-1965416321.html
Над Курской областью сбили украинский дрон
Над Курской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 10.08.2024
Над Курской областью сбили украинский дрон
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:06
2024-08-10T19:06
2024-08-10T19:13
специальная военная операция на украине
россия
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Десятого августа около 17.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Курской областью сбили украинский дрон
Минобороны: ПВО уничтожили над территорией Курской области беспилотник ВСУ