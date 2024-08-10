Рейтинг@Mail.ru
Байден оставит преемнику поглощенную войной страну, пишет NYT - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 10.08.2024 (обновлено: 01:19 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/bajden-1965320344.html
Байден оставит преемнику поглощенную войной страну, пишет NYT
Байден оставит преемнику поглощенную войной страну, пишет NYT - РИА Новости, 10.08.2024
Байден оставит преемнику поглощенную войной страну, пишет NYT
Президент США Джо Байден оставит своему преемнику страну, поглощённую войной, у этого будут "огромные" последствия, пишет газета New York Times. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T01:06
2024-08-10T01:19
в мире
сша
россия
йемен
джо байден
дональд трамп
камала харрис
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден оставит своему преемнику страну, поглощённую войной, у этого будут "огромные" последствия, пишет газета New York Times. "Байден обещал мир, но оставит своему преемнику страну, поглощённую войной... Последствия для преемника Байдена, будь то бывший президент Дональд Трамп или вице-президент Камала Харрис, могут быть огромными", - говорится в статье. Согласно газете, на протяжении большей части своего пребывания у власти Байден производил впечатление "лидера военного времени". Как пишет газета, Байден посвятил большую часть своего президентства мобилизации общественного мнения и военной мощи против России в конфликте на Украине, а также играл активную роль в поддержке Израиля в ходе войны в секторе Газа. Также газета отмечает, что американские войска неоднократно бомбили правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден втягивает страну в третью мировую войну. Он отметил, что США "очень близки к третьей мировой войне". Трамп также упрекнул нынешнего главу государства, что лидеры КНДР, Китая и России "не уважают" и "не боятся" его. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
https://ria.ru/20240809/opros-1965084194.html
https://ria.ru/20231130/bayden-1913021256.html
сша
россия
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e048c7a0621149fea090b159aa27366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, йемен, джо байден, дональд трамп, камала харрис, ансар алла, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Йемен, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Ансар Алла, Выборы президента США — 2024
Байден оставит преемнику поглощенную войной страну, пишет NYT

NYT: Байден оставит преемнику страну, поглощенную войной

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден оставит своему преемнику страну, поглощённую войной, у этого будут "огромные" последствия, пишет газета New York Times.
«
"Байден обещал мир, но оставит своему преемнику страну, поглощённую войной... Последствия для преемника Байдена, будь то бывший президент Дональд Трамп или вице-президент Камала Харрис, могут быть огромными", - говорится в статье.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения в США
Вчера, 02:58
Согласно газете, на протяжении большей части своего пребывания у власти Байден производил впечатление "лидера военного времени". Как пишет газета, Байден посвятил большую часть своего президентства мобилизации общественного мнения и военной мощи против России в конфликте на Украине, а также играл активную роль в поддержке Израиля в ходе войны в секторе Газа. Также газета отмечает, что американские войска неоднократно бомбили правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден втягивает страну в третью мировую войну. Он отметил, что США "очень близки к третьей мировой войне". Трамп также упрекнул нынешнего главу государства, что лидеры КНДР, Китая и России "не уважают" и "не боятся" его.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Байден похвастался перед рабочими способностью "взорвать весь мир"
30 ноября 2023, 20:41
 
В миреСШАРоссияЙеменДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисАнсар АллаВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала