https://ria.ru/20240810/bajden-1965320344.html

Байден оставит преемнику поглощенную войной страну, пишет NYT

Байден оставит преемнику поглощенную войной страну, пишет NYT - РИА Новости, 10.08.2024

Байден оставит преемнику поглощенную войной страну, пишет NYT

Президент США Джо Байден оставит своему преемнику страну, поглощённую войной, у этого будут "огромные" последствия, пишет газета New York Times. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T01:06

2024-08-10T01:06

2024-08-10T01:19

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден оставит своему преемнику страну, поглощённую войной, у этого будут "огромные" последствия, пишет газета New York Times. "Байден обещал мир, но оставит своему преемнику страну, поглощённую войной... Последствия для преемника Байдена, будь то бывший президент Дональд Трамп или вице-президент Камала Харрис, могут быть огромными", - говорится в статье. Согласно газете, на протяжении большей части своего пребывания у власти Байден производил впечатление "лидера военного времени". Как пишет газета, Байден посвятил большую часть своего президентства мобилизации общественного мнения и военной мощи против России в конфликте на Украине, а также играл активную роль в поддержке Израиля в ходе войны в секторе Газа. Также газета отмечает, что американские войска неоднократно бомбили правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден втягивает страну в третью мировую войну. Он отметил, что США "очень близки к третьей мировой войне". Трамп также упрекнул нынешнего главу государства, что лидеры КНДР, Китая и России "не уважают" и "не боятся" его. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.

https://ria.ru/20240809/opros-1965084194.html

https://ria.ru/20231130/bayden-1913021256.html

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