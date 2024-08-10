Байден оставит преемнику поглощенную войной страну, пишет NYT
NYT: Байден оставит преемнику страну, поглощенную войной
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден оставит своему преемнику страну, поглощённую войной, у этого будут "огромные" последствия, пишет газета New York Times.
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"Байден обещал мир, но оставит своему преемнику страну, поглощённую войной... Последствия для преемника Байдена, будь то бывший президент Дональд Трамп или вице-президент Камала Харрис, могут быть огромными", - говорится в статье.
Согласно газете, на протяжении большей части своего пребывания у власти Байден производил впечатление "лидера военного времени". Как пишет газета, Байден посвятил большую часть своего президентства мобилизации общественного мнения и военной мощи против России в конфликте на Украине, а также играл активную роль в поддержке Израиля в ходе войны в секторе Газа. Также газета отмечает, что американские войска неоднократно бомбили правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден втягивает страну в третью мировую войну. Он отметил, что США "очень близки к третьей мировой войне". Трамп также упрекнул нынешнего главу государства, что лидеры КНДР, Китая и России "не уважают" и "не боятся" его.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
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