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Астроном рассказал, когда можно наблюдать максимум потока Персеиды - РИА Новости, 10.08.2024
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Наука
 
06:19 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/astronom-1965334667.html
Астроном рассказал, когда можно наблюдать максимум потока Персеиды
Астроном рассказал, когда можно наблюдать максимум потока Персеиды - РИА Новости, 10.08.2024
Астроном рассказал, когда можно наблюдать максимум потока Персеиды
Условия для наблюдения максимума метеорного потока Персеиды будут хорошими, так как Луна в первой половине ночи зайдет за горизонт, проводить наблюдения лучше... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T06:19
2024-08-10T06:19
наука
космос - риа наука
луна
персеиды
россия
александр якушечкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Условия для наблюдения максимума метеорного потока Персеиды будут хорошими, так как Луна в первой половине ночи зайдет за горизонт, проводить наблюдения лучше несколько ночей в этот период, рассказал астроном Александр Якушечкин в эфире радио "Спутник в Крыму". Жители Крыма, России и всего мира в начале следующей недели могут наблюдать максимум метеорного потока Персеид, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла), напомнил Якушечкин. Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след – раскаленный в результате пролета метеороидной частички газ атмосферы. Часто можно увидеть и очень эффектные персеиды, сравнимые по яркости с Венерой или даже Луной - болиды. "В этом году Луна (фаза первая четверть) не помешает наблюдениям, так как на широте и долготе Крыма, например, она зайдет в 23 часа. Поэтому условия будут хорошими. А наблюдения нужно проводить после полуночи – когда над горизонтом поднимется радиант – то есть созвездие Персея. Максимум потока международной организацией метеоров предполагается в 19.00 мск 12 августа, у нас еще будет светло, но в ночь с 12 на 13 августа мы все равно застанем интенсивный поток. Тем более, что здесь часто бывают ошибки и поэтому лучше наблюдать метеорный поток три ночи – с 11 по 14 августа", – сказал Якушечкин. Астроном сказал, что в условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 персеид. Наблюдать метеоры можно уже после захода Луны за горизонт до рассвета. Созвездие Персея, где находится радиант потока (мнимая точка на небосводе, куда сходятся продолжения пролетевших метеоров), будет подниматься из-за горизонта на северо-востоке, сказал эксперт. Естественным условием наблюдений является отсутствие облаков и туч на небе. Второе важное условие – отсутствие дымки и засветки от населенных пунктов, так как это не позволит увидеть более слабые по яркости метеоры. Для этого лучше выбраться на природу подальше от городов и поселков, советует Якушечкин.
https://ria.ru/20240109/peregrine-1920255127.html
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космос - риа наука, луна, персеиды, россия, александр якушечкин
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Персеиды, Россия, Александр Якушечкин
Астроном рассказал, когда можно наблюдать максимум потока Персеиды

Астроном: условия для наблюдений метеоров Персеиды 11-14 августа будут хорошими

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвездное небо, наблюдаемое во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Звездное небо, наблюдаемое во время метеорного потока Персеиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Условия для наблюдения максимума метеорного потока Персеиды будут хорошими, так как Луна в первой половине ночи зайдет за горизонт, проводить наблюдения лучше несколько ночей в этот период, рассказал астроном Александр Якушечкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
Жители Крыма, России и всего мира в начале следующей недели могут наблюдать максимум метеорного потока Персеид, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла), напомнил Якушечкин. Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след – раскаленный в результате пролета метеороидной частички газ атмосферы. Часто можно увидеть и очень эффектные персеиды, сравнимые по яркости с Венерой или даже Луной - болиды.
«
"В этом году Луна (фаза первая четверть) не помешает наблюдениям, так как на широте и долготе Крыма, например, она зайдет в 23 часа. Поэтому условия будут хорошими. А наблюдения нужно проводить после полуночи – когда над горизонтом поднимется радиант – то есть созвездие Персея. Максимум потока международной организацией метеоров предполагается в 19.00 мск 12 августа, у нас еще будет светло, но в ночь с 12 на 13 августа мы все равно застанем интенсивный поток. Тем более, что здесь часто бывают ошибки и поэтому лучше наблюдать метеорный поток три ночи – с 11 по 14 августа", – сказал Якушечкин.
Астроном сказал, что в условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 персеид. Наблюдать метеоры можно уже после захода Луны за горизонт до рассвета. Созвездие Персея, где находится радиант потока (мнимая точка на небосводе, куда сходятся продолжения пролетевших метеоров), будет подниматься из-за горизонта на северо-востоке, сказал эксперт.
Естественным условием наблюдений является отсутствие облаков и туч на небе. Второе важное условие – отсутствие дымки и засветки от населенных пунктов, так как это не позволит увидеть более слабые по яркости метеоры. Для этого лучше выбраться на природу подальше от городов и поселков, советует Якушечкин.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаПерсеидыРоссияАлександр Якушечкин
 
 
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