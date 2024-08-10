https://ria.ru/20240810/astronom-1965334667.html

Астроном рассказал, когда можно наблюдать максимум потока Персеиды

Астроном рассказал, когда можно наблюдать максимум потока Персеиды - РИА Новости, 10.08.2024

Астроном рассказал, когда можно наблюдать максимум потока Персеиды

Условия для наблюдения максимума метеорного потока Персеиды будут хорошими, так как Луна в первой половине ночи зайдет за горизонт, проводить наблюдения лучше... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T06:19

2024-08-10T06:19

2024-08-10T06:19

наука

космос - риа наука

луна

персеиды

россия

александр якушечкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155754/54/1557545454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2f315257444505a49ccb5b75da01622.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Условия для наблюдения максимума метеорного потока Персеиды будут хорошими, так как Луна в первой половине ночи зайдет за горизонт, проводить наблюдения лучше несколько ночей в этот период, рассказал астроном Александр Якушечкин в эфире радио "Спутник в Крыму". Жители Крыма, России и всего мира в начале следующей недели могут наблюдать максимум метеорного потока Персеид, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла), напомнил Якушечкин. Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след – раскаленный в результате пролета метеороидной частички газ атмосферы. Часто можно увидеть и очень эффектные персеиды, сравнимые по яркости с Венерой или даже Луной - болиды. "В этом году Луна (фаза первая четверть) не помешает наблюдениям, так как на широте и долготе Крыма, например, она зайдет в 23 часа. Поэтому условия будут хорошими. А наблюдения нужно проводить после полуночи – когда над горизонтом поднимется радиант – то есть созвездие Персея. Максимум потока международной организацией метеоров предполагается в 19.00 мск 12 августа, у нас еще будет светло, но в ночь с 12 на 13 августа мы все равно застанем интенсивный поток. Тем более, что здесь часто бывают ошибки и поэтому лучше наблюдать метеорный поток три ночи – с 11 по 14 августа", – сказал Якушечкин. Астроном сказал, что в условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 персеид. Наблюдать метеоры можно уже после захода Луны за горизонт до рассвета. Созвездие Персея, где находится радиант потока (мнимая точка на небосводе, куда сходятся продолжения пролетевших метеоров), будет подниматься из-за горизонта на северо-востоке, сказал эксперт. Естественным условием наблюдений является отсутствие облаков и туч на небе. Второе важное условие – отсутствие дымки и засветки от населенных пунктов, так как это не позволит увидеть более слабые по яркости метеоры. Для этого лучше выбраться на природу подальше от городов и поселков, советует Якушечкин.

https://ria.ru/20240109/peregrine-1920255127.html

луна

персеиды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, персеиды, россия, александр якушечкин