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В "Арсенале Отечества" оценили эффективность ЗРК "Бук-М3" - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:11 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/arsenal-1965325833.html
В "Арсенале Отечества" оценили эффективность ЗРК "Бук-М3"
В "Арсенале Отечества" оценили эффективность ЗРК "Бук-М3" - РИА Новости, 10.08.2024
В "Арсенале Отечества" оценили эффективность ЗРК "Бук-М3"
Российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" показывают высокую эффективность по поражению в воздухе реактивных снарядов GMLRS, авиабомб JDAM-ER, ракет... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:11
2024-08-10T03:11
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
виктор мураховский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" показывают высокую эффективность по поражению в воздухе реактивных снарядов GMLRS, авиабомб JDAM-ER, ракет JASSM-ER и Storm Shadow, которые ВСУ получили из стран НАТО и активно применяют в военных действиях против РФ, говорится в редакционной статье нового номера журнала "Арсенал Отечества". "Самоходные огневые установки войсковых ЗРК "Бук-М3" на регулярной основе демонстрируют высочайшую эффективность в отражении массированных ракетно-артиллерийских ударов управляемыми реактивными снарядами M31A1 GMLRS, применяемыми из высокоточных РСЗО HIMARS и MLRS на мариупольском направлении", - говорится в статье. Как уточнил РИА Новости главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, этот факт неоднократно подтверждался во время отражения ударов ВСУ по стратегически важным объектам в Мариуполе. По его словам, с момента развертывания РСЗО HIMARS на Южном фронте ни один снаряд GMLRS не смог преодолеть противоракетный "заслон", возведенный ЗРК "Бук-М3". В статье отмечается, что на отражение одного пакета из шести снарядов GMLRS системы HIMARS может уходить порядка 35-40 секунд. При этом вероятность поражения одного GMLRS одной ракетой "Бука" очень высока. Еще более эффективно "Бук-М3" противодействуют планирующим управляемым авиабомбам JDAM-ER и GBU 39/B, адаптированным к применению с украинских, польских и словацких МиГ 29А/AS. "Скорость планирования бомб JDAM-ER и GBU 39/B на терминальном участке траектории не превышает 650-750 км/ч, что даже при малой заметности бомб в радиолокационном диапазоне делает их простыми целями для "Бук-М3", - пояснил Мураховский. С перехватом тактических ракет JASSM-ER, Storm Shadow или Delilah-AL эффективно справляются интегрированные в боекомплекты "Буков" ракеты-перехватчики 9М317МЕ, отмечается в публикации.
https://ria.ru/20240404/zrk_viking-1937733395.html
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россия, мариуполь, виктор мураховский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Виктор Мураховский, Вооруженные силы Украины, НАТО
В "Арсенале Отечества" оценили эффективность ЗРК "Бук-М3"

"Арсенал Отечества": "Бук-М3" эффективно сбивает натовские снаряды и ракеты

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3"
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" показывают высокую эффективность по поражению в воздухе реактивных снарядов GMLRS, авиабомб JDAM-ER, ракет JASSM-ER и Storm Shadow, которые ВСУ получили из стран НАТО и активно применяют в военных действиях против РФ, говорится в редакционной статье нового номера журнала "Арсенал Отечества".
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"Самоходные огневые установки войсковых ЗРК "Бук-М3" на регулярной основе демонстрируют высочайшую эффективность в отражении массированных ракетно-артиллерийских ударов управляемыми реактивными снарядами M31A1 GMLRS, применяемыми из высокоточных РСЗО HIMARS и MLRS на мариупольском направлении", - говорится в статье.
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Как уточнил РИА Новости главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, этот факт неоднократно подтверждался во время отражения ударов ВСУ по стратегически важным объектам в Мариуполе. По его словам, с момента развертывания РСЗО HIMARS на Южном фронте ни один снаряд GMLRS не смог преодолеть противоракетный "заслон", возведенный ЗРК "Бук-М3".
В статье отмечается, что на отражение одного пакета из шести снарядов GMLRS системы HIMARS может уходить порядка 35-40 секунд. При этом вероятность поражения одного GMLRS одной ракетой "Бука" очень высока.
Еще более эффективно "Бук-М3" противодействуют планирующим управляемым авиабомбам JDAM-ER и GBU 39/B, адаптированным к применению с украинских, польских и словацких МиГ 29А/AS.
"Скорость планирования бомб JDAM-ER и GBU 39/B на терминальном участке траектории не превышает 650-750 км/ч, что даже при малой заметности бомб в радиолокационном диапазоне делает их простыми целями для "Бук-М3", - пояснил Мураховский.
С перехватом тактических ракет JASSM-ER, Storm Shadow или Delilah-AL эффективно справляются интегрированные в боекомплекты "Буков" ракеты-перехватчики 9М317МЕ, отмечается в публикации.
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Источник: "Искандеры" уничтожили два ЗРК "Бук-М1" ВСУ в Сумской области
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольВиктор МураховскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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