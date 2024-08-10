https://ria.ru/20240810/arsenal-1965325833.html

В "Арсенале Отечества" оценили эффективность ЗРК "Бук-М3"

В "Арсенале Отечества" оценили эффективность ЗРК "Бук-М3" - РИА Новости, 10.08.2024

В "Арсенале Отечества" оценили эффективность ЗРК "Бук-М3"

Российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" показывают высокую эффективность по поражению в воздухе реактивных снарядов GMLRS, авиабомб JDAM-ER, ракет... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T03:11

2024-08-10T03:11

2024-08-10T03:11

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

виктор мураховский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" показывают высокую эффективность по поражению в воздухе реактивных снарядов GMLRS, авиабомб JDAM-ER, ракет JASSM-ER и Storm Shadow, которые ВСУ получили из стран НАТО и активно применяют в военных действиях против РФ, говорится в редакционной статье нового номера журнала "Арсенал Отечества". "Самоходные огневые установки войсковых ЗРК "Бук-М3" на регулярной основе демонстрируют высочайшую эффективность в отражении массированных ракетно-артиллерийских ударов управляемыми реактивными снарядами M31A1 GMLRS, применяемыми из высокоточных РСЗО HIMARS и MLRS на мариупольском направлении", - говорится в статье. Как уточнил РИА Новости главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, этот факт неоднократно подтверждался во время отражения ударов ВСУ по стратегически важным объектам в Мариуполе. По его словам, с момента развертывания РСЗО HIMARS на Южном фронте ни один снаряд GMLRS не смог преодолеть противоракетный "заслон", возведенный ЗРК "Бук-М3". В статье отмечается, что на отражение одного пакета из шести снарядов GMLRS системы HIMARS может уходить порядка 35-40 секунд. При этом вероятность поражения одного GMLRS одной ракетой "Бука" очень высока. Еще более эффективно "Бук-М3" противодействуют планирующим управляемым авиабомбам JDAM-ER и GBU 39/B, адаптированным к применению с украинских, польских и словацких МиГ 29А/AS. "Скорость планирования бомб JDAM-ER и GBU 39/B на терминальном участке траектории не превышает 650-750 км/ч, что даже при малой заметности бомб в радиолокационном диапазоне делает их простыми целями для "Бук-М3", - пояснил Мураховский. С перехватом тактических ракет JASSM-ER, Storm Shadow или Delilah-AL эффективно справляются интегрированные в боекомплекты "Буков" ракеты-перехватчики 9М317МЕ, отмечается в публикации.

https://ria.ru/20240404/zrk_viking-1937733395.html

https://ria.ru/20240806/iskander-1964483426.html

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россия, мариуполь, виктор мураховский, вооруженные силы украины, нато