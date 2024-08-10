Рейтинг@Mail.ru
Президент Палестины приедет в Россию 12 августа - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/abbas-1965392058.html
Президент Палестины приедет в Россию 12 августа
Президент Палестины приедет в Россию 12 августа - РИА Новости, 10.08.2024
Президент Палестины приедет в Россию 12 августа
Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:42
2024-08-10T15:42
палестина
ближний восток
россия
махмуд аббас
владимир путин
михаил богданов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_a5996ad8a7ac5dd157e5d3be2450f314.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, он рассчитывает 13 августа встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что во время визита предстоит очень важный разговор о нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240807/palestina-1964544461.html
палестина
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907321365_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3247492d80c5335eee334841b9d47e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
палестина, ближний восток, россия, махмуд аббас, владимир путин, михаил богданов
Палестина, Ближний Восток, Россия, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Михаил Богданов
Президент Палестины приедет в Россию 12 августа

Посол Нофаль: президент Палестины Аббас приедет в Россию 12 августа

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, он рассчитывает 13 августа встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что во время визита предстоит очень важный разговор о нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Аббас назвал условие для проведения выборов в Палестине
7 августа, 04:17
 
ПалестинаБлижний ВостокРоссияМахмуд АббасВладимир ПутинМихаил Богданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала