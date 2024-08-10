https://ria.ru/20240810/abbas-1965392058.html
Президент Палестины приедет в Россию 12 августа
Президент Палестины приедет в Россию 12 августа - РИА Новости, 10.08.2024
Президент Палестины приедет в Россию 12 августа
Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T15:42
2024-08-10T15:42
2024-08-10T15:42
палестина
ближний восток
россия
махмуд аббас
владимир путин
михаил богданов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, он рассчитывает 13 августа встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что во время визита предстоит очень важный разговор о нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240807/palestina-1964544461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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палестина, ближний восток, россия, махмуд аббас, владимир путин, михаил богданов
Палестина, Ближний Восток, Россия, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Михаил Богданов
Президент Палестины приедет в Россию 12 августа
Посол Нофаль: президент Палестины Аббас приедет в Россию 12 августа