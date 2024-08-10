https://ria.ru/20240810/abbas-1965392058.html

Президент Палестины приедет в Россию 12 августа

Президент Палестины приедет в Россию 12 августа - РИА Новости, 10.08.2024

Президент Палестины приедет в Россию 12 августа

Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:42

2024-08-10T15:42

2024-08-10T15:42

палестина

ближний восток

россия

махмуд аббас

владимир путин

михаил богданов

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа, сообщил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, он рассчитывает 13 августа встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что во время визита предстоит очень важный разговор о нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240807/palestina-1964544461.html

палестина

ближний восток

россия

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Варвара Скокшина

палестина, ближний восток, россия, махмуд аббас, владимир путин, михаил богданов