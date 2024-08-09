https://ria.ru/20240809/zemlja-1965088430.html

Земля может сама распространять жизнь в космос, считает ученый

Земля может сама распространять жизнь в космос, считает ученый - РИА Новости, 09.08.2024

Земля может сама распространять жизнь в космос, считает ученый

Условия космической среды не являются на 100% смертельным для всех живых организмов, обитающих на Земле, так, наша планета может сама распространять... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:18

2024-08-09T04:18

2024-08-09T07:42

наука

космос - риа наука

земля

елена шубралова (главный специалист цниимаш)

цниимаш

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Условия космической среды не являются на 100% смертельным для всех живых организмов, обитающих на Земле, так, наша планета может сама распространять микроорганизмы в космическое пространство, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова. На Международной космической станции (МКС) с 2010 года проводится эксперимент "Тест". Он заключается в сборе космонавтами мелкодисперсного осадка с внешней поверхности станции и дальнейшей его доставке на Землю для передачи учёным. Проводимые с образцами анализы позволяют выяснить, есть ли снаружи МКС микроорганизмы, как они туда попали и насколько они выносливы в космосе. Также в рамках эксперимента на внешней поверхности станции размещаются пробники с выявленными микроорганизмами для изучения того, насколько долго они могут сохранять жизнеспособность. "Экспозиция в открытом космосе коллекционных образцов в рамках эксперимента "Тест" показала, что лиофилизированные микроорганизмы не убивает УФ-излучение и радиация. Постулат о стерилизации космических кораблей космическими лучами в условиях космического пространства не подтверждается. Возникает гипотеза "панспермии наоборот": Земля может распространять жизнь в космическое пространство", - сказала Шубралова. По её словам, устойчивыми к условиям космической среды микроорганизмы могли стать после того, как подверглись в космосе процессу, похожему на известную всем микробиологам лиофилизацию (или сублимационное высушивание). В вакууме на орбите микроорганизмы обезвоживаются из-за того, что МКС периодически находится то в солнечной, то в затенённой областях. На Земле такой процесс используют для длительного хранения микроорганизмов в коллекциях. "Отсутствие у экспонированных биообъектов мутационных изменений доказывает их устойчивость к условиям открытого космоса. Они не только выживают, но и сохраняют активный метаболизм, позволяющий репарировать мутации, нанесённые космическими лучами, ультрафиолетом, рентгеновским излучением и агрессивной околообъектовой средой", - отметила Шубралова.

https://ria.ru/20240625/superearth-1955349599.html

https://ria.ru/20240108/solntse-1920104504.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, елена шубралова (главный специалист цниимаш), цниимаш