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В Германии одной фразой описали положение Зеленского - РИА Новости, 09.08.2024
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08:55 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/zelenskiy-1965105201.html
В Германии одной фразой описали положение Зеленского
В Германии одной фразой описали положение Зеленского - РИА Новости, 09.08.2024
В Германии одной фразой описали положение Зеленского
У Владимира Зеленского осталось мало времени, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:55
2024-08-09T08:55
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. У Владимира Зеленского осталось мало времени, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Время Зеленского на исходе", — написал он.Глава киевского режима в последнее время все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
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россия, германия, китай, владимир путин, владимир зеленский, megaupload, дмитрий кулеба, в мире, политика
Россия, Германия, Китай, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Megaupload, Дмитрий Кулеба, В мире, Политика
В Германии одной фразой описали положение Зеленского

Бизнесмен Дотком: у Владимира Зеленского заканчивается время

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. У Владимира Зеленского осталось мало времени, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«
"Время Зеленского на исходе", — написал он.
Глава киевского режима в последнее время все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
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