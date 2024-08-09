https://ria.ru/20240809/zelenskiy-1965105201.html

В Германии одной фразой описали положение Зеленского

В Германии одной фразой описали положение Зеленского - РИА Новости, 09.08.2024

В Германии одной фразой описали положение Зеленского

У Владимира Зеленского осталось мало времени, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:55

2024-08-09T08:55

2024-08-09T08:55

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. У Владимира Зеленского осталось мало времени, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Время Зеленского на исходе", — написал он.Глава киевского режима в последнее время все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.

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