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Запад координирует проведение теракта в Курской области, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/zapad-1965208846.html
Запад координирует проведение теракта в Курской области, заявили в Госдуме
Запад координирует проведение теракта в Курской области, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.08.2024
Запад координирует проведение теракта в Курской области, заявили в Госдуме
Член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев считает, что Запад прямо координирует проведение "террористического акта" на территории РФ в Курской области с РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:01
2024-08-09T15:01
специальная военная операция на украине
россия
курская область
германия
адальби шхагошев
госдума рф
вооруженные силы украины
великобритания
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев считает, что Запад прямо координирует проведение "террористического акта" на территории РФ в Курской области с использованием спутников, разведки и других ресурсов. Ранее председатель Думы Вячеслав Володин предложил провести в конце года форум по борьбе с терроризмом с участием председателей парламентов разных стран. "Сейчас все более очевидным становится, что недавняя террористическая атака (на Курскую область) спланирована с применением различных ресурсов Запада, включая спутники, разведку, вооружение и инструктаж. Фактически Запад прямо координирует проведение террористического акта на территории России. Это не только Британия, но и Германия, и США", - сказал РИА Новости Шхагошев. Использование киевским режимом западного вооружения для совершения терактов на территории России придает двойную значимость проведению антитеррористического саммита председателей парламентов, который предложил организовать председатель Госдумы, отметил парламентарий. "Предложение Вячеслава Володина о проведении антитеррористического саммита является сигналом о необходимости создания системы борьбы с терроризмом на международном уровне. Внутригосударственного на сегодняшний день недостаточно. Ожидаем, что на зимнем саммите будет предложена формула, которая классифицирует такого рода участие и предложит классификацию государственного терроризма западных стран на международном и внутригосударственном уровне", - сообщил депутат. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/ekspert-1965164124.html
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россия, курская область, германия, адальби шхагошев, госдума рф, вооруженные силы украины, великобритания, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Германия, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Великобритания, США, В мире
Запад координирует проведение теракта в Курской области, заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев: Запад прямо координирует проведение теракта в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев считает, что Запад прямо координирует проведение "террористического акта" на территории РФ в Курской области с использованием спутников, разведки и других ресурсов.
Ранее председатель Думы Вячеслав Володин предложил провести в конце года форум по борьбе с терроризмом с участием председателей парламентов разных стран.
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"Сейчас все более очевидным становится, что недавняя террористическая атака (на Курскую область) спланирована с применением различных ресурсов Запада, включая спутники, разведку, вооружение и инструктаж. Фактически Запад прямо координирует проведение террористического акта на территории России. Это не только Британия, но и Германия, и США", - сказал РИА Новости Шхагошев.
Использование киевским режимом западного вооружения для совершения терактов на территории России придает двойную значимость проведению антитеррористического саммита председателей парламентов, который предложил организовать председатель Госдумы, отметил парламентарий.
"Предложение Вячеслава Володина о проведении антитеррористического саммита является сигналом о необходимости создания системы борьбы с терроризмом на международном уровне. Внутригосударственного на сегодняшний день недостаточно. Ожидаем, что на зимнем саммите будет предложена формула, которая классифицирует такого рода участие и предложит классификацию государственного терроризма западных стран на международном и внутригосударственном уровне", - сообщил депутат.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьГерманияАдальби ШхагошевГосдума РФВооруженные силы УкраиныВеликобританияСШАВ мире
 
 
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