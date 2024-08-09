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Экономист оценил возможность отмены санкций Запада после завершения СВО - РИА Новости, 09.08.2024
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06:09 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/zapad-1965094414.html
Экономист оценил возможность отмены санкций Запада после завершения СВО
Экономист оценил возможность отмены санкций Запада после завершения СВО - РИА Новости, 09.08.2024
Экономист оценил возможность отмены санкций Запада после завершения СВО
Запад не будет отменять введенные против России санкции даже после завершения спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:09
2024-08-09T06:09
россия
украина
сша
михаил задорнов
экономика
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Запад не будет отменять введенные против России санкции даже после завершения спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Санкции сохранятся даже после урегулирования конфликта, они надолго. Новые санкции, скорее всего, не появятся, но действующие никто быстро снимать не станет. Каждая отмена санкций будет каким-то политико-экономическим разменом", - сказал он. По данным аналитической группы Castellum, против России на начало августа действовало 22,2 тысячи западных санкций. Из них больше всего ввели США (5,8 тысячи), Канада (3,6 тысячи) и Швейцария (3 тысячи).
https://ria.ru/20240807/ekonomist-1964741008.html
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россия, украина, сша, михаил задорнов, экономика
Россия, Украина, США, Михаил Задорнов, Экономика
Экономист оценил возможность отмены санкций Запада после завершения СВО

Задорнов: Запад не отменит санкции против России и после завершения СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Запад не будет отменять введенные против России санкции даже после завершения спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
«
"Санкции сохранятся даже после урегулирования конфликта, они надолго. Новые санкции, скорее всего, не появятся, но действующие никто быстро снимать не станет. Каждая отмена санкций будет каким-то политико-экономическим разменом", - сказал он.
По данным аналитической группы Castellum, против России на начало августа действовало 22,2 тысячи западных санкций. Из них больше всего ввели США (5,8 тысячи), Канада (3,6 тысячи) и Швейцария (3 тысячи).
Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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