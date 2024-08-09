https://ria.ru/20240809/zapad-1965094414.html

Экономист оценил возможность отмены санкций Запада после завершения СВО

Экономист оценил возможность отмены санкций Запада после завершения СВО - РИА Новости, 09.08.2024

Экономист оценил возможность отмены санкций Запада после завершения СВО

Запад не будет отменять введенные против России санкции даже после завершения спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:09

2024-08-09T06:09

2024-08-09T06:09

россия

украина

сша

михаил задорнов

экономика

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Запад не будет отменять введенные против России санкции даже после завершения спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Санкции сохранятся даже после урегулирования конфликта, они надолго. Новые санкции, скорее всего, не появятся, но действующие никто быстро снимать не станет. Каждая отмена санкций будет каким-то политико-экономическим разменом", - сказал он. По данным аналитической группы Castellum, против России на начало августа действовало 22,2 тысячи западных санкций. Из них больше всего ввели США (5,8 тысячи), Канада (3,6 тысячи) и Швейцария (3 тысячи).

https://ria.ru/20240807/ekonomist-1964741008.html

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украина

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россия, украина, сша, михаил задорнов, экономика