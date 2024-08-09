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ЗАЭС не пострадала после обстрела Энергодара - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:44 09.08.2024 (обновлено: 19:59 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/zaes-1965283901.html
ЗАЭС не пострадала после обстрела Энергодара
ЗАЭС не пострадала после обстрела Энергодара - РИА Новости, 09.08.2024
ЗАЭС не пострадала после обстрела Энергодара
Запорожская АЭС после обстрела ВСУ Энергодара не пострадала, безопасная эксплуатация станции обеспечена, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:44
2024-08-09T19:59
запорожская область
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
энергодар
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС после обстрела ВСУ Энергодара не пострадала, безопасная эксплуатация станции обеспечена, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.Ранее в пятницу власти Энергодара сообщили об обстреле города. На ЗАЭС РИА Новости сообщили, что территория станции обстрелом не затронута, но город частично обесточен."В результате атаки ВСУ на город Энергодар Запорожская АЭС не пострадала. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Меры по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС осуществляются в полном объеме. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме", - говорится в публикации.Станция работает штатно, все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии холодного останова, уточнили в пресс-службе.
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запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, россия
Запорожская область, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Россия
ЗАЭС не пострадала после обстрела Энергодара

ЗАЭС не пострадала при обстреле, безопасная эксплуатация станции обеспечена

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС после обстрела ВСУ Энергодара не пострадала, безопасная эксплуатация станции обеспечена, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
Ранее в пятницу власти Энергодара сообщили об обстреле города. На ЗАЭС РИА Новости сообщили, что территория станции обстрелом не затронута, но город частично обесточен.
"В результате атаки ВСУ на город Энергодар Запорожская АЭС не пострадала. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Меры по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС осуществляются в полном объеме. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме", - говорится в публикации.
Станция работает штатно, все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии холодного останова, уточнили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЭнергодарРоссия
 
 
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