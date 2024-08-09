https://ria.ru/20240809/zaes-1965283901.html

ЗАЭС не пострадала после обстрела Энергодара

ЗАЭС не пострадала после обстрела Энергодара - РИА Новости, 09.08.2024

ЗАЭС не пострадала после обстрела Энергодара

Запорожская АЭС после обстрела ВСУ Энергодара не пострадала, безопасная эксплуатация станции обеспечена, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:44

2024-08-09T19:44

2024-08-09T19:59

запорожская область

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

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энергодар

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС после обстрела ВСУ Энергодара не пострадала, безопасная эксплуатация станции обеспечена, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.Ранее в пятницу власти Энергодара сообщили об обстреле города. На ЗАЭС РИА Новости сообщили, что территория станции обстрелом не затронута, но город частично обесточен."В результате атаки ВСУ на город Энергодар Запорожская АЭС не пострадала. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Меры по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС осуществляются в полном объеме. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме", - говорится в публикации.Станция работает штатно, все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии холодного останова, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, россия