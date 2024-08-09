Экс-глава Минфина призвал свернуть массовые меры поддержки экономики
Экс-министр финансов Задорнов: льготные программы поддержки должны быть сжаты
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов
Президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Льготные программы поддержки, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сокращены, чтобы справиться с инфляцией в стране, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
"Программы, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сжаты", - ответил он на вопрос, как можно побороть инфляцию в России, напомнив, что часть российской экономики не восприимчива к изменению ключевой ставки из-за широкого доступа к льготным кредитам.
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Задорнов отметил, что страна накопила большой опыт антикризисных мер поддержки спроса, которые запускались в последние несколько лет. "Многие из них отработали, их пора сворачивать, оставив адресные", - сказал он.
При этом экономист подчеркнул, что не обязательно менять размер расходов из бюджета, важна их структура, а также чтобы они не искажали поведение остальных участников рынка.
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"Сейчас у страны новые потребности – нужны свои, отечественного производства, самолеты, суда, автомобили. Совершенно очевидно, никакой бюджет, в том числе России, не может одновременно заниматься таким количеством задач. Придется выбирать", - заключил Задорнов.
В июне годовая инфляция в России составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам года темпы роста цен будут в диапазоне 6,5-7%, а в 2025 году – 4-4,5%.