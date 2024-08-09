Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Минфина призвал свернуть массовые меры поддержки экономики - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/zadornov-1965120366.html
Экс-глава Минфина призвал свернуть массовые меры поддержки экономики
Экс-глава Минфина призвал свернуть массовые меры поддержки экономики - РИА Новости, 09.08.2024
Экс-глава Минфина призвал свернуть массовые меры поддержки экономики
Льготные программы поддержки, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сокращены, чтобы справиться с инфляцией в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:30
2024-08-09T10:30
экономика
россия
михаил задорнов
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578451190_0:17:3140:1783_1920x0_80_0_0_bd9082ea0408b3223fdfb052f4dbdcb6.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Льготные программы поддержки, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сокращены, чтобы справиться с инфляцией в стране, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Программы, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сжаты", - ответил он на вопрос, как можно побороть инфляцию в России, напомнив, что часть российской экономики не восприимчива к изменению ключевой ставки из-за широкого доступа к льготным кредитам. Задорнов отметил, что страна накопила большой опыт антикризисных мер поддержки спроса, которые запускались в последние несколько лет. "Многие из них отработали, их пора сворачивать, оставив адресные", - сказал он. При этом экономист подчеркнул, что не обязательно менять размер расходов из бюджета, важна их структура, а также чтобы они не искажали поведение остальных участников рынка. "Сейчас у страны новые потребности – нужны свои, отечественного производства, самолеты, суда, автомобили. Совершенно очевидно, никакой бюджет, в том числе России, не может одновременно заниматься таким количеством задач. Придется выбирать", - заключил Задорнов. В июне годовая инфляция в России составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам года темпы роста цен будут в диапазоне 6,5-7%, а в 2025 году – 4-4,5%.
https://ria.ru/20240807/zadornov-1964776542.html
https://ria.ru/20240809/ekonomist-1965092813.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578451190_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6a28c657455d6b08891a638bafed7279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил задорнов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Задорнов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Экс-глава Минфина призвал свернуть массовые меры поддержки экономики

Экс-министр финансов Задорнов: льготные программы поддержки должны быть сжаты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов
Президент-председатель правления банка Открытие Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Льготные программы поддержки, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сокращены, чтобы справиться с инфляцией в стране, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
"Программы, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сжаты", - ответил он на вопрос, как можно побороть инфляцию в России, напомнив, что часть российской экономики не восприимчива к изменению ключевой ставки из-за широкого доступа к льготным кредитам.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Российская экономика прошла пик перегрева, заявил экономист
7 августа, 22:14
Задорнов отметил, что страна накопила большой опыт антикризисных мер поддержки спроса, которые запускались в последние несколько лет. "Многие из них отработали, их пора сворачивать, оставив адресные", - сказал он.
При этом экономист подчеркнул, что не обязательно менять размер расходов из бюджета, важна их структура, а также чтобы они не искажали поведение остальных участников рынка.
«
"Сейчас у страны новые потребности – нужны свои, отечественного производства, самолеты, суда, автомобили. Совершенно очевидно, никакой бюджет, в том числе России, не может одновременно заниматься таким количеством задач. Придется выбирать", - заключил Задорнов.
В июне годовая инфляция в России составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам года темпы роста цен будут в диапазоне 6,5-7%, а в 2025 году – 4-4,5%.
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Эксперт спрогнозировал, какой будет российская экономика после спецоперации
05:49
 
ЭкономикаРоссияМихаил ЗадорновЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала