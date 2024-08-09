https://ria.ru/20240809/zadornov-1965120366.html

Экс-глава Минфина призвал свернуть массовые меры поддержки экономики

Экс-глава Минфина призвал свернуть массовые меры поддержки экономики - РИА Новости, 09.08.2024

Экс-глава Минфина призвал свернуть массовые меры поддержки экономики

Льготные программы поддержки, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сокращены, чтобы справиться с инфляцией в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:30

2024-08-09T10:30

2024-08-09T10:30

экономика

россия

михаил задорнов

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Льготные программы поддержки, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сокращены, чтобы справиться с инфляцией в стране, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Программы, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сжаты", - ответил он на вопрос, как можно побороть инфляцию в России, напомнив, что часть российской экономики не восприимчива к изменению ключевой ставки из-за широкого доступа к льготным кредитам. Задорнов отметил, что страна накопила большой опыт антикризисных мер поддержки спроса, которые запускались в последние несколько лет. "Многие из них отработали, их пора сворачивать, оставив адресные", - сказал он. При этом экономист подчеркнул, что не обязательно менять размер расходов из бюджета, важна их структура, а также чтобы они не искажали поведение остальных участников рынка. "Сейчас у страны новые потребности – нужны свои, отечественного производства, самолеты, суда, автомобили. Совершенно очевидно, никакой бюджет, в том числе России, не может одновременно заниматься таким количеством задач. Придется выбирать", - заключил Задорнов. В июне годовая инфляция в России составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам года темпы роста цен будут в диапазоне 6,5-7%, а в 2025 году – 4-4,5%.

https://ria.ru/20240807/zadornov-1964776542.html

https://ria.ru/20240809/ekonomist-1965092813.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил задорнов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)