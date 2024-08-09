https://ria.ru/20240809/zaderzhanie-1965216488.html

В Каталонии не исключают задержания других соучастников бегства Пучдемона

В Каталонии не исключают задержания других соучастников бегства Пучдемона - РИА Новости, 09.08.2024

В Каталонии не исключают задержания других соучастников бегства Пучдемона

Полиция Каталонии не исключает, что могут быть задержаны еще люди, помогавшие экс-главе региона Карлесу Пучдемону сбежать после выступления перед своими... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:26

2024-08-09T15:26

2024-08-09T15:26

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испания

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карлес пучдемон

европарламент

европейский суд общей юрисдикции

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МАДРИД, 9 авг - РИА Новости. Полиция Каталонии не исключает, что могут быть задержаны еще люди, помогавшие экс-главе региона Карлесу Пучдемону сбежать после выступления перед своими сторонниками в Барселоне, сообщил на пресс-конференции глава региональной полиции Эдуард Сальент. "Мы ведем открытое расследование. Мы не исключаем дальнейших задержаний. И, конечно, люди, участвовавшие в побеге и прибытии господина Карлеса Пучдемона, будут задержаны и предстанут перед судом", - сказал он журналистам. Сальент заверил, что у них нет точных сведений о том, когда и как бывший глава региона прибыл в страну. Таким образом, он не подтвердил слова генерального секретаря партии Пучдемона "Вместе за Каталонию" Жорди Турулла, который ранее сообщал, что политик находился в Барселоне со вторника. Несмотря на то, что региональная полиция Каталонии развернула операцию по поимке политика, после окончания выступления он "исчез". Так, сотрудники правоохранительных органов Каталонии задержали двух своих коллег, которые, предположительно, помогли скрыться Пучдемону. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику многих испанцев. Этот закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://ria.ru/20240807/kataloniya-1964688061.html

https://ria.ru/20240725/turtsija-1961901875.html

https://ria.ru/20240808/rossija-1964804873.html

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в мире, каталония, испания, барселона (город), карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции