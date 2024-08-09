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В Москве вынесли приговор бывшим начальникам департаментов ПФР
В Москве вынесли приговор бывшим начальникам департаментов ПФР - РИА Новости, 09.08.2024
В Москве вынесли приговор бывшим начальникам департаментов ПФР
Пресненский суд Москвы приговорил к срокам от 11 до 13 лет бывших начальников департаментов Пенсионного фонда России по делу о получении взяток на сумму свыше... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:50
2024-08-09T16:50
2024-08-09T18:22
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к срокам от 11 до 13 лет бывших начальников департаментов Пенсионного фонда России по делу о получении взяток на сумму свыше 190 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Евгения Никитина приговорили к 13 годам, Александра Руднева, Евгения Турчака и Рубена Эфианджяна — к 12, Константина Янкина — к 11, всем — в колонии строгого режима. Кроме того, суд солидарно взыскал с них 190,7 миллиона рублей и на десять лет лишил права занимать должности на государственной службе, связанные с административно-хозяйственными и другими функциями. Представителя группы компаний "РедСис" Дмитрия Радченко приговорили к шести годам за дачу взятки. "Радченко взят под стражу в зале суда", — уточнили в инстанции. Фигуранты дела Алексей Ананьев и Сергей Гордеев скрылись от следствия, их объявили в розыск. Как ранее сообщали в Генпрокуратуре со ссылкой на следствие, в 2016-2019 годах Никитин, Руднев, Турчак, Эфианджян, Янкин и Кузнецов за обеспечение заключения Пенсионным фондом госконтрактов с группами компаний "Техносерв" и "РедСис" на сумму более 18 миллиардов рублей получили от владельцев этих организаций Алексея Ананьева и Сергея Гордеева, а также от Радченко и других подчиненных им работников свыше 190 миллионов рублей в качестве взятки.
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происшествия, жилье, москва, россия, дмитрий радченко, алексей ананьев, сергей гордеев, генеральная прокуратура рф, техносерв
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Дмитрий Радченко, Алексей Ананьев, Сергей Гордеев, Генеральная прокуратура РФ, Техносерв
В Москве вынесли приговор бывшим начальникам департаментов ПФР
Экс-главы департаментов ПФР получили до 13 лет за взятки на сумму свыше 190 млн