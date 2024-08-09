Рейтинг@Mail.ru
Более 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа" - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vystavka-1965206237.html
Более 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа"
Более 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа" - РИА Новости, 09.08.2024
Более 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа"
Свыше 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа", приуроченной к 105-летию "Окон сатиры РОСТА", сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:55
2024-08-09T14:55
государственный музей в.в. маяковского
всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
втб (банк)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965198832_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_255e779da9d5f1944b62797f41d1bcc1.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа", приуроченной к 105-летию "Окон сатиры РОСТА", сообщает пресс-служба ВТБ. Выставка открылась в Центре "Зотов" (проект банка). Событие продлится с 9 августа до 20 октября. Экспонаты хранятся в 14 музеях и личных собраниях, в частности: Государственном музее В.В. Маяковского, МИРА коллекции, Российском государственном архиве литературы и искусства, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства и других институциях. По словам старшего вице-президента банка Натальи Кочневой, "Окна сатиры РОСТА" — один из первых примеров социальной рекламы в советской России и, одновременно с этим, знаковое явление плакатного искусства начала XX века, в центре которого стоит фигура поэта Владимира Маяковского. "Базируясь на основных принципах конструктивизма, "Окна РОСТА" объединили литературу, иллюстрацию, сатирическое бытописание и рекламу – говоря современным языком, мы назвали бы их образцом междисциплинарного подхода. На экспозиции новой выставки в Центре "Зотов" зрители смогут увидеть знаменитые плакаты и познакомиться с этим необычным культурным явлением", – отметила Кочнева, слова которой привели в пресс-службе. Выставка поделена на пять тематических разделов — "Образ", "Метод", "Окна РОСТА", "Миф" и "Клуб друзей Маяковского". Они посвящены периоду и значению "Окон РОСТА", а также роли Владимира Маяковского в нем. Центральными экспонатами выставки станут более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Маяковским. Также в экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, фотографии, лубки, плакаты, книги, газеты, фрагменты кино и спектаклей, аудиофрагменты стихотворений Маяковского. "Эта выставка иллюстрирует одну из главных задач центра — актуализацию наследия конструктивизма. Работая над экспозицией об "Окнах РОСТА", кураторы обнаружили сходство плакатов Маяковского с современными способами массовой коммуникации, в том числе с мемами, и стали рассматривать их сквозь призму этого культурного феномена. Получилась увлекательная и актуальная выставка, в которой также найдется место для интерактива и творчества — каждый сможет попробовать себя в создании плакатов в стиле Маяковского прямо на выставке в разделе "Лаборатория", – цитирует пресс-служба генерального директора Центра "Зотов" Дарью Филиппову. В рамках параллельной программы к выставке пройдут лекции о мемах с антропологической точки зрения, типографике, зарождении и развитии рекламы в России. Также состоятся семейные воркшопы по плакатному искусству и серия мастер-классов для подростков. А инклюзивная часть программы включит мастер-классы на русском жестовом языке по созданию плаката по мотивам работ Маяковского, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240726/servis-1962225731.html
https://ria.ru/20240722/klienty-1961247329.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965198832_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_63a913f70f144fc97ae8764e9a7f2d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственный музей в.в. маяковского, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, втб (банк), москва
Государственный музей В.В. Маяковского, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, ВТБ (банк), Москва

Более 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа"

© iStock.com / PeopleImagesДевушки во время посещения выставки
Девушки во время посещения выставки - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / PeopleImages
Девушки во время посещения выставки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа", приуроченной к 105-летию "Окон сатиры РОСТА", сообщает пресс-служба ВТБ.
Выставка открылась в Центре "Зотов" (проект банка). Событие продлится с 9 августа до 20 октября.
Девушка в бизнес-зале аэропорта - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Запущен сервис прохода в бизнес-залы аэропортов по биометрии
26 июля, 17:37
Экспонаты хранятся в 14 музеях и личных собраниях, в частности: Государственном музее В.В. Маяковского, МИРА коллекции, Российском государственном архиве литературы и искусства, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства и других институциях.
По словам старшего вице-президента банка Натальи Кочневой, "Окна сатиры РОСТА" — один из первых примеров социальной рекламы в советской России и, одновременно с этим, знаковое явление плакатного искусства начала XX века, в центре которого стоит фигура поэта Владимира Маяковского.
"Базируясь на основных принципах конструктивизма, "Окна РОСТА" объединили литературу, иллюстрацию, сатирическое бытописание и рекламу – говоря современным языком, мы назвали бы их образцом междисциплинарного подхода. На экспозиции новой выставки в Центре "Зотов" зрители смогут увидеть знаменитые плакаты и познакомиться с этим необычным культурным явлением", – отметила Кочнева, слова которой привели в пресс-службе.
Выставка поделена на пять тематических разделов — "Образ", "Метод", "Окна РОСТА", "Миф" и "Клуб друзей Маяковского". Они посвящены периоду и значению "Окон РОСТА", а также роли Владимира Маяковского в нем. Центральными экспонатами выставки станут более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Маяковским. Также в экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, фотографии, лубки, плакаты, книги, газеты, фрагменты кино и спектаклей, аудиофрагменты стихотворений Маяковского.
"Эта выставка иллюстрирует одну из главных задач центра — актуализацию наследия конструктивизма. Работая над экспозицией об "Окнах РОСТА", кураторы обнаружили сходство плакатов Маяковского с современными способами массовой коммуникации, в том числе с мемами, и стали рассматривать их сквозь призму этого культурного феномена. Получилась увлекательная и актуальная выставка, в которой также найдется место для интерактива и творчества — каждый сможет попробовать себя в создании плакатов в стиле Маяковского прямо на выставке в разделе "Лаборатория", – цитирует пресс-служба генерального директора Центра "Зотов" Дарью Филиппову.
В рамках параллельной программы к выставке пройдут лекции о мемах с антропологической точки зрения, типографике, зарождении и развитии рекламы в России. Также состоятся семейные воркшопы по плакатному искусству и серия мастер-классов для подростков. А инклюзивная часть программы включит мастер-классы на русском жестовом языке по созданию плаката по мотивам работ Маяковского, говорится в сообщении.
Женщина анализирует графики фондового рынка - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Спрос на фонды денежного рынка вырос среди клиентов "ВТБ Мои Инвестиции"
22 июля, 15:40
 
Государственный музей В.В. МаяковскогоВсероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусстваВТБ (банк)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала