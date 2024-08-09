https://ria.ru/20240809/vystavka-1965206237.html

Более 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа"

Более 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа" - РИА Новости, 09.08.2024

Более 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа"

Свыше 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа", приуроченной к 105-летию "Окон сатиры РОСТА", сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:55

2024-08-09T14:55

2024-08-09T14:55

государственный музей в.в. маяковского

всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

втб (банк)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965198832_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_255e779da9d5f1944b62797f41d1bcc1.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 170 экспонатов представят на выставке "Мем. Маяковский медиа", приуроченной к 105-летию "Окон сатиры РОСТА", сообщает пресс-служба ВТБ. Выставка открылась в Центре "Зотов" (проект банка). Событие продлится с 9 августа до 20 октября. Экспонаты хранятся в 14 музеях и личных собраниях, в частности: Государственном музее В.В. Маяковского, МИРА коллекции, Российском государственном архиве литературы и искусства, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства и других институциях. По словам старшего вице-президента банка Натальи Кочневой, "Окна сатиры РОСТА" — один из первых примеров социальной рекламы в советской России и, одновременно с этим, знаковое явление плакатного искусства начала XX века, в центре которого стоит фигура поэта Владимира Маяковского. "Базируясь на основных принципах конструктивизма, "Окна РОСТА" объединили литературу, иллюстрацию, сатирическое бытописание и рекламу – говоря современным языком, мы назвали бы их образцом междисциплинарного подхода. На экспозиции новой выставки в Центре "Зотов" зрители смогут увидеть знаменитые плакаты и познакомиться с этим необычным культурным явлением", – отметила Кочнева, слова которой привели в пресс-службе. Выставка поделена на пять тематических разделов — "Образ", "Метод", "Окна РОСТА", "Миф" и "Клуб друзей Маяковского". Они посвящены периоду и значению "Окон РОСТА", а также роли Владимира Маяковского в нем. Центральными экспонатами выставки станут более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Маяковским. Также в экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, фотографии, лубки, плакаты, книги, газеты, фрагменты кино и спектаклей, аудиофрагменты стихотворений Маяковского. "Эта выставка иллюстрирует одну из главных задач центра — актуализацию наследия конструктивизма. Работая над экспозицией об "Окнах РОСТА", кураторы обнаружили сходство плакатов Маяковского с современными способами массовой коммуникации, в том числе с мемами, и стали рассматривать их сквозь призму этого культурного феномена. Получилась увлекательная и актуальная выставка, в которой также найдется место для интерактива и творчества — каждый сможет попробовать себя в создании плакатов в стиле Маяковского прямо на выставке в разделе "Лаборатория", – цитирует пресс-служба генерального директора Центра "Зотов" Дарью Филиппову. В рамках параллельной программы к выставке пройдут лекции о мемах с антропологической точки зрения, типографике, зарождении и развитии рекламы в России. Также состоятся семейные воркшопы по плакатному искусству и серия мастер-классов для подростков. А инклюзивная часть программы включит мастер-классы на русском жестовом языке по созданию плаката по мотивам работ Маяковского, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240726/servis-1962225731.html

https://ria.ru/20240722/klienty-1961247329.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

государственный музей в.в. маяковского, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, втб (банк), москва