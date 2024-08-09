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Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали оформлять выплаты - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 09.08.2024 (обновлено: 23:43 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/vyplaty-1965311424.html
Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали оформлять выплаты
Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали оформлять выплаты - РИА Новости, 09.08.2024
Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали оформлять выплаты
Жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов, начали оформлять срочные единовременные выплаты, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:10
2024-08-09T23:43
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов, начали оформлять срочные единовременные выплаты, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.&quot;Начинаем процедуру оформления единовременных выплат в размере десяти тысяч рублей жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули свое жилье&quot;, — говорится в публикации.К сообщению Смирнов прикрепил ссылку с номерами телефонов, куда можно обратиться за лекарствами, временным размещением, получением юридической и гуманитарной помощи.О необходимости оказать жителям единовременную материальную помощь Смирнов накануне заявил на встрече с президентом. Он пояснил, что это необходимо, так как многие люди покинули дома, даже не взяв документы. Путин согласился с предложением и пообещал, что ресурсы будут направлены. Глава государства также поручил руководству области совместно с другими ведомствами оценить нанесенный ущерб — утраченное жилье и имущество. Он призвал "работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи".Уже к вечеру правительство выделило из бюджета 220 миллионов рублей на единовременные выплаты.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов
Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали оформлять выплаты

Пострадавшим от обстрелов под Курском начали оформлять выплаты в 10 тысяч рублей

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов, начали оформлять срочные единовременные выплаты, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«

"Начинаем процедуру оформления единовременных выплат в размере десяти тысяч рублей жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули свое жилье", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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8 августа, 08:00
К сообщению Смирнов прикрепил ссылку с номерами телефонов, куда можно обратиться за лекарствами, временным размещением, получением юридической и гуманитарной помощи.
О необходимости оказать жителям единовременную материальную помощь Смирнов накануне заявил на встрече с президентом. Он пояснил, что это необходимо, так как многие люди покинули дома, даже не взяв документы. Путин согласился с предложением и пообещал, что ресурсы будут направлены. Глава государства также поручил руководству области совместно с другими ведомствами оценить нанесенный ущерб — утраченное жилье и имущество. Он призвал "работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи".
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Уже к вечеру правительство выделило из бюджета 220 миллионов рублей на единовременные выплаты.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Валерий Герасимов
 
 
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