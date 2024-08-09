Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали оформлять выплаты
Пострадавшим от обстрелов под Курском начали оформлять выплаты в 10 тысяч рублей
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов, начали оформлять срочные единовременные выплаты, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
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"Начинаем процедуру оформления единовременных выплат в размере десяти тысяч рублей жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули свое жилье", — говорится в публикации.
К сообщению Смирнов прикрепил ссылку с номерами телефонов, куда можно обратиться за лекарствами, временным размещением, получением юридической и гуманитарной помощи.
О необходимости оказать жителям единовременную материальную помощь Смирнов накануне заявил на встрече с президентом. Он пояснил, что это необходимо, так как многие люди покинули дома, даже не взяв документы. Путин согласился с предложением и пообещал, что ресурсы будут направлены. Глава государства также поручил руководству области совместно с другими ведомствами оценить нанесенный ущерб — утраченное жилье и имущество. Он призвал "работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи".
Уже к вечеру правительство выделило из бюджета 220 миллионов рублей на единовременные выплаты.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе действует режим ЧС федерального характера.