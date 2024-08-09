https://ria.ru/20240809/vyplaty-1965311424.html

Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали оформлять выплаты

Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали оформлять выплаты - РИА Новости, 09.08.2024

Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали оформлять выплаты

Жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов, начали оформлять срочные единовременные выплаты, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:10

2024-08-09T23:10

2024-08-09T23:43

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334330_0:271:896:774_1920x0_80_0_0_69f78b9ec3dfa15c8f9def703ef11c69.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов, начали оформлять срочные единовременные выплаты, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."Начинаем процедуру оформления единовременных выплат в размере десяти тысяч рублей жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули свое жилье", — говорится в публикации.К сообщению Смирнов прикрепил ссылку с номерами телефонов, куда можно обратиться за лекарствами, временным размещением, получением юридической и гуманитарной помощи.О необходимости оказать жителям единовременную материальную помощь Смирнов накануне заявил на встрече с президентом. Он пояснил, что это необходимо, так как многие люди покинули дома, даже не взяв документы. Путин согласился с предложением и пообещал, что ресурсы будут направлены. Глава государства также поручил руководству области совместно с другими ведомствами оценить нанесенный ущерб — утраченное жилье и имущество. Он призвал "работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи".Уже к вечеру правительство выделило из бюджета 220 миллионов рублей на единовременные выплаты.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240809/situatsiya-1965306671.html

https://ria.ru/20240809/alaudinov-1965298673.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов