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Кубань увеличила региональные выплаты участникам СВО до 1,9 млн рублей

Кубань увеличила региональные выплаты участникам СВО до 1,9 млн рублей - РИА Новости, 09.08.2024

Кубань увеличила региональные выплаты участникам СВО до 1,9 млн рублей

Единовременная региональная выплата при заключении контракта на военную службу в Краснодарском крае увеличилась до 1,9 миллиона рублей, сообщили в администрации РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T22:31

2024-08-09T22:31

2024-08-09T22:31

краснодарский край

краснодарский край

луганская народная республика

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Единовременная региональная выплата при заключении контракта на военную службу в Краснодарском крае увеличилась до 1,9 миллиона рублей, сообщили в администрации региона. "По решению губернатора Вениамина Кондратьева региональную единовременную выплату участникам СВО увеличили до 1,2 миллиона рублей... Таким образом, боец, отправляясь из Краснодарского края на СВО по контракту, теперь единовременно может получить до 1,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В администрации региона уточнили, что муниципалитеты Краснодарского края также единовременно выплачивают от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, указом президента России сумма федеральной выплаты заключивших контракт на военную службу была увеличена до 400 тысяч рублей. Речь идет об участниках спецоперации, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт с Минобороны, а также отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Это уже третье в 2024 году повышение единовременной выплаты в Краснодарском крае по решению губернатора. В феврале региональную сумму подняли с 300 до 500 тысяч рублей, а в апреле выплату увеличили до 1 миллиона рублей.

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Наталья Макарова

краснодарский край, луганская народная республика, вениамин кондратьев, россия