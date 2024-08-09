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МЧС рассказало о выплатах погибшим и пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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12:02 09.08.2024 (обновлено: 12:21 09.08.2024)
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МЧС рассказало о выплатах погибшим и пострадавшим в Курской области
МЧС рассказало о выплатах погибшим и пострадавшим в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
МЧС рассказало о выплатах погибшим и пострадавшим в Курской области
Выплаты за погибших в Курской области, где введен федеральный режим ЧС, составят по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим - до 600 тысяч рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:02
2024-08-09T12:21
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Выплаты за погибших в Курской области, где введен федеральный режим ЧС, составят по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим - до 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В пятницу ведомство сообщило, что обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ, признана чрезвычайной ситуацией федерального характера."При чрезвычайной ситуации федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь... выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.Кроме того, единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. СК РФ завел дела по ряду статей Уголовного кодекса, включая теракт, убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
МЧС рассказало о выплатах погибшим и пострадавшим в Курской области

МЧС: выплаты за погибших в Курской области составят 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Выплаты за погибших в Курской области, где введен федеральный режим ЧС, составят по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим - до 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В пятницу ведомство сообщило, что обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ, признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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12:10
"При чрезвычайной ситуации федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь... выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тысяч рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.
Кроме того, единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
ВСУ несут большие потери в Курской области, сообщили в подполье
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. СК РФ завел дела по ряду статей Уголовного кодекса, включая теракт, убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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11:40
 
Курская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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