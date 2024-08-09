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В Туве увеличили выплату заключившим контракт на участие в СВО - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vyplata-1965208092.html
В Туве увеличили выплату заключившим контракт на участие в СВО
В Туве увеличили выплату заключившим контракт на участие в СВО - РИА Новости, 09.08.2024
В Туве увеличили выплату заключившим контракт на участие в СВО
Власти Тувы увеличили единовременную выплату военным, подписавшим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, до 400 тысяч рублей, сообщил глава республики... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:59
2024-08-09T14:59
специальная военная операция на украине
россия
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 9 авг – РИА Новости. Власти Тувы увеличили единовременную выплату военным, подписавшим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, до 400 тысяч рублей, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. В четверг правительство РФ утвердило правила и срок предоставления выплаты. "Продолжаем поддерживать участников специальной военной операции. Согласно указу президента страны Владимира Владимировича Путина, увеличили сумму региональной единовременной выплаты до 400 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться при заключении контракта с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. По его словам, внесение изменений в соответствующее постановление было рассмотрено в пятницу на заседании правительства Тувы. Ховалыг отметил, что ранее действовала выплата в размере 100 тысяч рублей.
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россия, владислав ховалыг, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владислав Ховалыг, Владимир Путин
В Туве увеличили выплату заключившим контракт на участие в СВО

Власти Тувы увеличили единовременную выплату участникам СВО до 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 авг – РИА Новости. Власти Тувы увеличили единовременную выплату военным, подписавшим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, до 400 тысяч рублей, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. В четверг правительство РФ утвердило правила и срок предоставления выплаты.
«
"Продолжаем поддерживать участников специальной военной операции. Согласно указу президента страны Владимира Владимировича Путина, увеличили сумму региональной единовременной выплаты до 400 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться при заключении контракта с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
По его словам, внесение изменений в соответствующее постановление было рассмотрено в пятницу на заседании правительства Тувы. Ховалыг отметил, что ранее действовала выплата в размере 100 тысяч рублей.
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