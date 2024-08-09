В Туве увеличили выплату заключившим контракт на участие в СВО
Власти Тувы увеличили единовременную выплату участникам СВО до 400 тысяч рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 авг – РИА Новости. Власти Тувы увеличили единовременную выплату военным, подписавшим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, до 400 тысяч рублей, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. В четверг правительство РФ утвердило правила и срок предоставления выплаты.
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"Продолжаем поддерживать участников специальной военной операции. Согласно указу президента страны Владимира Владимировича Путина, увеличили сумму региональной единовременной выплаты до 400 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться при заключении контракта с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
По его словам, внесение изменений в соответствующее постановление было рассмотрено в пятницу на заседании правительства Тувы. Ховалыг отметил, что ранее действовала выплата в размере 100 тысяч рублей.