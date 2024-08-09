https://ria.ru/20240809/vyplata-1965208092.html

В Туве увеличили выплату заключившим контракт на участие в СВО

В Туве увеличили выплату заключившим контракт на участие в СВО - РИА Новости, 09.08.2024

В Туве увеличили выплату заключившим контракт на участие в СВО

Власти Тувы увеличили единовременную выплату военным, подписавшим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, до 400 тысяч рублей, сообщил глава республики... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:59

2024-08-09T14:59

2024-08-09T14:59

специальная военная операция на украине

россия

владислав ховалыг

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900781599_0:445:2850:2048_1920x0_80_0_0_79d29f743596ba823ff64ef26abe99ab.jpg

КРАСНОЯРСК, 9 авг – РИА Новости. Власти Тувы увеличили единовременную выплату военным, подписавшим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, до 400 тысяч рублей, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей. Властям субъектов РФ было рекомендовано установить аналогичные выплаты. В четверг правительство РФ утвердило правила и срок предоставления выплаты. "Продолжаем поддерживать участников специальной военной операции. Согласно указу президента страны Владимира Владимировича Путина, увеличили сумму региональной единовременной выплаты до 400 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться при заключении контракта с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. По его словам, внесение изменений в соответствующее постановление было рассмотрено в пятницу на заседании правительства Тувы. Ховалыг отметил, что ранее действовала выплата в размере 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240731/vyplata-1963097422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владислав ховалыг, владимир путин