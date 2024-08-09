Вучич заявил, что получил информацию о готовящемся госперевороте от России
Вечерне новости: Вучич заявил, что получил данные о подготовке переворота от РФ
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в Сербии госперевороте, пишет издание "Вечерне новости".
"Мы получили официальную информацию из России, по официальным каналам доставлена информация. Занимаемся этим. Компетентное Агентство безопасности и информации (БИА) и специалисты по этому вопросу делают свое дело", — цитирует издание главу государства.
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Вучич подчеркнул, что "те, кто мечтают что-то сделать" не смогут этого осуществить и граждане не должны беспокоиться.
В Сербии продолжаются протесты, вызванные планами властей по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны. Следующая массовая акция назначена на 10 августа в Белграде.
Споры о добыче
Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) обнаружили в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году. В 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до десяти процентов разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, геологи которой обнаружили месторождение, объявила, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.
Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов.
В январе 2022 года нынешний председатель скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, а на тот момент премьер-министр, сообщила, что правительство официально отказалось от проекта с концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, вызвавшего массовые протесты.
В июне Вучич допустил возможность начала добычи лития компанией Rio Tinto Sinfer в 2028-м.
Девятнадцатого июля власти страны подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и письмо о намерениях. Вучич заявлял, что ожидает от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По его расчетам, в случае создания производства полного цикла Белград поднимет ВВП на 16,4 процента, на первом этапе — на четыре процента больше показателей ВВП 2023 года (около 75 миллиардов долларов, по данным Всемирного банка).
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