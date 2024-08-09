https://ria.ru/20240809/vuchich-1965305952.html

Вучич заявил, что получил информацию о готовящемся госперевороте от России

Вучич заявил, что получил информацию о готовящемся госперевороте от России - РИА Новости, 10.08.2024

Вучич заявил, что получил информацию о готовящемся госперевороте от России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в Сербии госперевороте, пишет издание "Вечерне новости". РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-09T22:13

2024-08-09T22:13

2024-08-10T00:53

цены на нефть

сербия

россия

белград (город)

александр вучич

ана брнабич

евросоюз

rio tinto

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936863447_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_b29fa3e7d731acf4b605733fcaf508f7.jpg

БЕЛГРАД, 9 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил из Москвы предупреждение о готовящемся в Сербии госперевороте, пишет издание "Вечерне новости"."Мы получили официальную информацию из России, по официальным каналам доставлена информация. Занимаемся этим. Компетентное Агентство безопасности и информации (БИА) и специалисты по этому вопросу делают свое дело", — цитирует издание главу государства.Вучич подчеркнул, что "те, кто мечтают что-то сделать" не смогут этого осуществить и граждане не должны беспокоиться. В Сербии продолжаются протесты, вызванные планами властей по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны. Следующая массовая акция назначена на 10 августа в Белграде.Споры о добычеЗалежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) обнаружили в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году. В 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до десяти процентов разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, геологи которой обнаружили месторождение, объявила, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития. Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов.В январе 2022 года нынешний председатель скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, а на тот момент премьер-министр, сообщила, что правительство официально отказалось от проекта с концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, вызвавшего массовые протесты. В июне Вучич допустил возможность начала добычи лития компанией Rio Tinto Sinfer в 2028-м.Девятнадцатого июля власти страны подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и письмо о намерениях. Вучич заявлял, что ожидает от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По его расчетам, в случае создания производства полного цикла Белград поднимет ВВП на 16,4 процента, на первом этапе — на четыре процента больше показателей ВВП 2023 года (около 75 миллиардов долларов, по данным Всемирного банка).

https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html

https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917939001.html

сербия

россия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сербия, россия, белград (город), александр вучич, ана брнабич, евросоюз, rio tinto , всемирный банк