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ВТБ начинает новые выплаты по евробондам держателям в инодепозитариях

ВТБ начинает новые выплаты по евробондам держателям в инодепозитариях - РИА Новости, 09.08.2024

ВТБ начинает новые выплаты по евробондам держателям в инодепозитариях

ВТБ запустил процесс выплат за 2023 и 2024 годы по еврооблигациям в пользу держателей еврооблигаций, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях, на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:41

2024-08-09T18:41

2024-08-09T18:41

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россия

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ипотека

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВТБ запустил процесс выплат за 2023 и 2024 годы по еврооблигациям в пользу держателей еврооблигаций, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях, на рублевые счета, сообщает пресс-служба банка. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по исполнению обязательств перед держателями государственных ценных бумаг РФ, номинированных в иностранной валюте, регулирующий выпуск замещающих евробондов. Документ устанавливает, что "замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей еврооблигаций". Для участия держателям еврооблигаций из иностранных депозитариев, являющимся резидентами РФ или стран, не входящих в список недружественных государств, необходимо направить в банк ВТБ заявку в форме предварительной анкеты для предварительного подтверждения прав на еврооблигации по состоянию на конкретные даты фиксации в 2023-2024 годах. Сканированную версию заполненной предварительной анкеты с подписью и печатью (если применимо) дружественного держателя следует направить в банк не позднее 20 августа. Дальнейшие инструкции по организации выплат по еврооблигациям, включая описание порядка взаимодействия и комплекта документов, которые необходимо представить для подтверждения прав владения еврооблигациями, будут направлены адресно по результатам рассмотрения предварительных анкет. При этом дружественным держателям, ранее предоставлявшим в ВТБ документы по выплатам за 2022 год и/или в рамках размещения замещающих выпусков облигаций ВТБ серий ЗО-35 и ЗО-24, не потребуется представлять переданные ранее документы повторно, кроме документов, которые необходимы для подтверждения прав владения бумагами на даты фиксации 2023-2024 годов и/или которые требуют обновления. При этом в банке просят дружественных держателей еврооблигаций CH0248531110, не принявших участие в размещении замещающего выпуска облигаций ВТБ серии ЗО-24, оперативно подтвердить свои намерения по участию в выплате финального купона и номинала в рамках указа №529 президента путем направления сканированной версии подписанной предварительной анкеты в адрес банка в срок не позднее 20 августа. Предварительные анкеты по любым выпускам еврооблигаций ВТБ за любые даты фиксации 2022-2024 годов, полученные банком после 20 августа, не будут приниматься к рассмотрению. Банк планирует передать обязательства по еврооблигациям (номинал и купоны), которые не были замещены, погашены или предъявлены к выплатам в специальное юридическое лицо. В пресс-службе отметили, что банк гарантирует конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, ипотека