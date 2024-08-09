https://ria.ru/20240809/vsu-1965268710.html

"Не можем победить". Украинский генерал обвинил американцев в неудачах ВСУ

"Не можем победить". Украинский генерал обвинил американцев в неудачах ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

"Не можем победить". Украинский генерал обвинил американцев в неудачах ВСУ

Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко возложил ответственность за неудачи украинской армии на США из слишком медленной помощи и... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:19

2024-08-09T18:19

2024-08-09T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

игорь романенко

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко возложил ответственность за неудачи украинской армии на США из слишком медленной помощи и ограничений на ведение военных действий. Об этом военный заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online."Алгоритм действий американцев заключается в том, чтобы сдерживать эскалацию, и победа Украины не является для них целью. Из-за этого у нас происходят все вытекающие стратегические последствия, вроде уровня и скорости их помощи, что оборачивается для нас непростыми последствиями на фронте", — утверждает он.Украинский генерал считает, что с нынешним уровнем поддержки Запада у Украины нет шансов на победу."Помощь оказывается Украине на уровне того, чтобы она не могла победить, в то время как Россия не могла проиграть", — заявил Романенко.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240809/idnes-1965249737.html

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965222989.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, игорь романенко, нато, вооруженные силы украины