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"Не можем победить". Украинский генерал обвинил американцев в неудачах ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vsu-1965268710.html
"Не можем победить". Украинский генерал обвинил американцев в неудачах ВСУ
"Не можем победить". Украинский генерал обвинил американцев в неудачах ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
"Не можем победить". Украинский генерал обвинил американцев в неудачах ВСУ
Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко возложил ответственность за неудачи украинской армии на США из слишком медленной помощи и... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:19
2024-08-09T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
игорь романенко
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко возложил ответственность за неудачи украинской армии на США из слишком медленной помощи и ограничений на ведение военных действий. Об этом военный заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online."Алгоритм действий американцев заключается в том, чтобы сдерживать эскалацию, и победа Украины не является для них целью. Из-за этого у нас происходят все вытекающие стратегические последствия, вроде уровня и скорости их помощи, что оборачивается для нас непростыми последствиями на фронте", — утверждает он.Украинский генерал считает, что с нынешним уровнем поддержки Запада у Украины нет шансов на победу."Помощь оказывается Украине на уровне того, чтобы она не могла победить, в то время как Россия не могла проиграть", — заявил Романенко.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240809/idnes-1965249737.html
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965222989.html
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в мире, украина, россия, сша, игорь романенко, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Игорь Романенко, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Не можем победить". Украинский генерал обвинил американцев в неудачах ВСУ

Генерал Романенко: уровень поддержки США не дает ВСУ шансов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко возложил ответственность за неудачи украинской армии на США из слишком медленной помощи и ограничений на ведение военных действий. Об этом военный заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
"Алгоритм действий американцев заключается в том, чтобы сдерживать эскалацию, и победа Украины не является для них целью. Из-за этого у нас происходят все вытекающие стратегические последствия, вроде уровня и скорости их помощи, что оборачивается для нас непростыми последствиями на фронте", — утверждает он.
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Украинский генерал считает, что с нынешним уровнем поддержки Запада у Украины нет шансов на победу.
"Помощь оказывается Украине на уровне того, чтобы она не могла победить, в то время как Россия не могла проиграть", — заявил Романенко.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАИгорь РоманенкоНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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