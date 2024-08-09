"Не можем победить". Украинский генерал обвинил американцев в неудачах ВСУ
Генерал Романенко: уровень поддержки США не дает ВСУ шансов
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко возложил ответственность за неудачи украинской армии на США из слишком медленной помощи и ограничений на ведение военных действий. Об этом военный заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
"Алгоритм действий американцев заключается в том, чтобы сдерживать эскалацию, и победа Украины не является для них целью. Из-за этого у нас происходят все вытекающие стратегические последствия, вроде уровня и скорости их помощи, что оборачивается для нас непростыми последствиями на фронте", — утверждает он.
Украинский генерал считает, что с нынешним уровнем поддержки Запада у Украины нет шансов на победу.
"Помощь оказывается Украине на уровне того, чтобы она не могла победить, в то время как Россия не могла проиграть", — заявил Романенко.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.