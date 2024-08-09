https://ria.ru/20240809/vsu-1965189460.html

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 09.08.2024

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

Украинский беспилотник обстрелял Петровский район Донецка, сбросив один боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:19

2024-08-09T14:19

2024-08-09T14:19

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял Петровский район Донецка, сбросив один боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12:40 - город Донецк (Петровский район), сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, по данным ведомства, в 9.35 и 9.55 украинские войска выпустили по три снаряда по Никитовскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины