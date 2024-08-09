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При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница
При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница - РИА Новости, 09.08.2024
При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница
Украинские войска нанесли удар по городской больнице в Кременной в ЛНР, пострадала сотрудница медучреждения, здания получили значительные повреждения, сообщил... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:33
2024-08-09T13:33
2024-08-09T13:48
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ЛУГАНСК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городской больнице в Кременной в ЛНР, пострадала сотрудница медучреждения, здания получили значительные повреждения, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале."Сегодня был нанесен удар по городской больнице (Кременной)... Пострадала работница медицинского учреждения, и здания получили значительные повреждения... Две машины скорой помощи также были повреждены", - написал Третьяков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница
ВСУ серьезно повредили здание больницы в Кременной, пострадала сотрудница