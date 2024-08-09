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При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница

При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница - РИА Новости, 09.08.2024

При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница

Украинские войска нанесли удар по городской больнице в Кременной в ЛНР, пострадала сотрудница медучреждения, здания получили значительные повреждения, сообщил... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:33

2024-08-09T13:33

2024-08-09T13:48

кременная

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городской больнице в Кременной в ЛНР, пострадала сотрудница медучреждения, здания получили значительные повреждения, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале."Сегодня был нанесен удар по городской больнице (Кременной)... Пострадала работница медицинского учреждения, и здания получили значительные повреждения... Две машины скорой помощи также были повреждены", - написал Третьяков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кременная

луганская народная республика

россия

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кременная, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, происшествия