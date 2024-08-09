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При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 09.08.2024 (обновлено: 13:48 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/vsu-1965172092.html
При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница
При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница - РИА Новости, 09.08.2024
При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница
Украинские войска нанесли удар по городской больнице в Кременной в ЛНР, пострадала сотрудница медучреждения, здания получили значительные повреждения, сообщил... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:33
2024-08-09T13:48
кременная
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городской больнице в Кременной в ЛНР, пострадала сотрудница медучреждения, здания получили значительные повреждения, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале."Сегодня был нанесен удар по городской больнице (Кременной)... Пострадала работница медицинского учреждения, и здания получили значительные повреждения... Две машины скорой помощи также были повреждены", - написал Третьяков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кременная, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, происшествия
Кременная, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница

ВСУ серьезно повредили здание больницы в Кременной, пострадала сотрудница

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городской больнице в Кременной в ЛНР, пострадала сотрудница медучреждения, здания получили значительные повреждения, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.
"Сегодня был нанесен удар по городской больнице (Кременной)... Пострадала работница медицинского учреждения, и здания получили значительные повреждения... Две машины скорой помощи также были повреждены", - написал Третьяков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРоссияПроисшествия
 
 
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