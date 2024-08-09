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"Гибнут сотнями". Стало известно, кого массово теряют ВСУ на фронте - РИА Новости, 09.08.2024
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12:23 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vsu-1965149039.html
"Гибнут сотнями". Стало известно, кого массово теряют ВСУ на фронте
"Гибнут сотнями". Стало известно, кого массово теряют ВСУ на фронте - РИА Новости, 09.08.2024
"Гибнут сотнями". Стало известно, кого массово теряют ВСУ на фронте
На Украине в рядах ВСУ гибнут сотнями французские наемники, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:23
2024-08-09T12:23
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На Украине в рядах ВСУ гибнут сотнями французские наемники, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Российские действия особенно задели французских военных, которые продолжают гибнуть сотнями, но их командование все еще отправляет их зря умирать в конфликте, который никогда не произошел бы, если бы не наставления их кукловодов", — указал он.По словам эксперта, французских военных посылают на Украину под видом наемников, что также позволяет скрывать их настоящие потери. Он также отметил, что иностранные солдаты удачи стали главной мишенью таких российских ракет, как "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".В середине июля полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии якобы погибли после удара по Одессе. По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.Затем Министерство обороны России сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова. Всего удалось уничтожить до ста боевиков, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240809/zelenskiy-1965105201.html
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в мире, украина, одесса, россия, вооруженные силы украины, брикс, политика
В мире, Украина, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины, БРИКС, Политика
"Гибнут сотнями". Стало известно, кого массово теряют ВСУ на фронте

InfoBRICS: на Украине сотнями гибнут французские наемники

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На Украине в рядах ВСУ гибнут сотнями французские наемники, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
«
"Российские действия особенно задели французских военных, которые продолжают гибнуть сотнями, но их командование все еще отправляет их зря умирать в конфликте, который никогда не произошел бы, если бы не наставления их кукловодов", — указал он.
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По словам эксперта, французских военных посылают на Украину под видом наемников, что также позволяет скрывать их настоящие потери. Он также отметил, что иностранные солдаты удачи стали главной мишенью таких российских ракет, как "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".
В середине июля полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что восемнадцать военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии якобы погибли после удара по Одессе. По его данным, еще 25 членов британской Специальной воздушной службы получили ранения.
Затем Министерство обороны России сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне города Харькова. Всего удалось уничтожить до ста боевиков, уточнили в ведомстве.
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