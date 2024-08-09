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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 09.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 БТР, а также два ЗРК... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:36
2024-08-09T11:36
2024-08-09T11:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 БТР, а также два ЗРК "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны России."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Курская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны: ВСУ за время боев на Курском направлении потеряли до 945 военных