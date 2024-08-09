https://ria.ru/20240809/vsu-1965137190.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 09.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 БТР, а также два ЗРК... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:36

2024-08-09T11:36

2024-08-09T11:43

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:95:3032:1801_1920x0_80_0_0_8398a5556cab67c682df839c43253b8e.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 БТР, а также два ЗРК "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны России."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, вооруженные силы украины, курская область