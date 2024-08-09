Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 09.08.2024 (обновлено: 11:43 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/vsu-1965137190.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 09.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 БТР, а также два ЗРК... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:36
2024-08-09T11:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:95:3032:1801_1920x0_80_0_0_8398a5556cab67c682df839c43253b8e.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 БТР, а также два ЗРК "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны России."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f816a62861446327627ca6c59477362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Курская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны: ВСУ за время боев на Курском направлении потеряли до 945 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 БТР, а также два ЗРК "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны России.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Удар отчаяния. Что происходит в зоне СВО
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала