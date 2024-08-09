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Над Черным морем сбили противокорабельную ракету ВСУ
Над Черным морем сбили противокорабельную ракету ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Над Черным морем сбили противокорабельную ракету ВСУ
Противокорабельную ракету "Нептун" ВСУ сбили над Черным морем у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:23
2024-08-09T01:23
2024-08-09T01:33
севастополь
черное море
вооруженные силы украины
михаил развожаев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Противокорабельную ракету "Нептун" ВСУ сбили над Черным морем у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Ранее в 1.05 мск в Севастополе была объявлена воздушная тревога."Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега. Сохраняется опасность применения ВСУ БПЛА", — написал Развожаев.Киев практически ежедневно пытается атаковатьобъекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240806/sevastopol-1964348191.html
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севастополь
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севастополь, черное море, вооруженные силы украины, михаил развожаев
Севастополь, Черное море, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев
Над Черным морем сбили противокорабельную ракету ВСУ
Развожаев: над Черным морем сбили противокорабельную ракету "Нептун" ВСУ