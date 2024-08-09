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Российские военные сбили украинский беспилотник "Баба Яга"
Российские военные сбили украинский беспилотник "Баба Яга" - РИА Новости, 09.08.2024
Российские военные сбили украинский беспилотник "Баба Яга"
Украинский тяжелый беспилотник "Баба Яга" сбили над одной из позиций российских войск 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады группировки... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:06
2024-08-09T05:06
2024-08-09T05:06
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинский тяжелый беспилотник "Баба Яга" сбили над одной из позиций российских войск 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны России. "В ходе боевого дежурства расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) штурмового отряда 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады группировки войск "Юг" был сбит очередной тяжелый беспилотник украинских националистов типа "Баба Яга", зависший над одной из позиций российских войск для нанесения удара", - говорится в сообщении. Отмечается, что оператор разведывательного БПЛА, оценив обстановку, решил протаранить ударный коптер ВСУ. Он "зашел" сверху над украинским дроном и заблокировал винты, что привело к разрушению и падению украинского беспилотника. В Минобороны добавили, что беспилотник уничтожили на донецком направлении.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские военные сбили украинский беспилотник "Баба Яга"
Минобороны: дрон ВСУ сбили над позицией российских войск на Донецком направлении