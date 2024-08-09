https://ria.ru/20240809/vrachi-1965308201.html

Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых из Курской области

Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых из Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых из Курской области

Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых, прибывших из Курской области, несколько маленьких пациентов были направлены в стационар для дальнейшего... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T22:34

2024-08-09T22:34

2024-08-09T22:34

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых, прибывших из Курской области, несколько маленьких пациентов были направлены в стационар для дальнейшего наблюдения за их состоянием, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Врачи наших больниц осмотрели пациентов в пунктах временного размещения. Всего они провели осмотр 323 детей и 54 взрослых. Для проведения осмотров были направлены врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры. По результатам осмотров несколько маленьких пациентов направлены в стационар под наблюдение врачей", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. В минздраве напомнили, что ранее в Курскую область было направлено семь бригад скорой помощи и 22 врача для оказания медицинской помощи пострадавшим. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/kursk-1965217039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины