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Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых из Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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Новости Подмосковья
 
22:34 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vrachi-1965308201.html
Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых из Курской области
Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых из Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых из Курской области
Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых, прибывших из Курской области, несколько маленьких пациентов были направлены в стационар для дальнейшего... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:34
2024-08-09T22:34
новости подмосковья
курская область
россия
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алексей сапанюк
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых, прибывших из Курской области, несколько маленьких пациентов были направлены в стационар для дальнейшего наблюдения за их состоянием, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Врачи наших больниц осмотрели пациентов в пунктах временного размещения. Всего они провели осмотр 323 детей и 54 взрослых. Для проведения осмотров были направлены врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры. По результатам осмотров несколько маленьких пациентов направлены в стационар под наблюдение врачей", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. В минздраве напомнили, что ранее в Курскую область было направлено семь бригад скорой помощи и 22 врача для оказания медицинской помощи пострадавшим. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/kursk-1965217039.html
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курская область, россия, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости Подмосковья, Курская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых из Курской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница инфекционной больницы
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых, прибывших из Курской области, несколько маленьких пациентов были направлены в стационар для дальнейшего наблюдения за их состоянием, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
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"Врачи наших больниц осмотрели пациентов в пунктах временного размещения. Всего они провели осмотр 323 детей и 54 взрослых. Для проведения осмотров были направлены врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры. По результатам осмотров несколько маленьких пациентов направлены в стационар под наблюдение врачей", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Московский врач рассказал о состоянии доставленных из Курска детей
Вчера, 15:27
В минздраве напомнили, что ранее в Курскую область было направлено семь бригад скорой помощи и 22 врача для оказания медицинской помощи пострадавшим.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Курской области развернули 21 ПВР
8 августа, 11:40
 
Новости ПодмосковьяКурская областьРоссияМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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