Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала профессии, представители которых склонны к заболеваниям вен - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vrach-1965086187.html
Врач назвала профессии, представители которых склонны к заболеваниям вен
Врач назвала профессии, представители которых склонны к заболеваниям вен - РИА Новости, 09.08.2024
Врач назвала профессии, представители которых склонны к заболеваниям вен
Избыточные статические нагрузки, присущие таким профессиям, как официант, парикмахер, преподаватель, медик, могут оказать влияние на раннее развитие варикоза,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:25
2024-08-09T03:25
общество
елена смирнова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770004759_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_113d062de1a25a0ccc2e2bdde84557f5.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Избыточные статические нагрузки, присущие таким профессиям, как официант, парикмахер, преподаватель, медик, могут оказать влияние на раннее развитие варикоза, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова. Как отметила флеболог, в последние годы существует тенденция появления многих заболеваний у все более молодых людей, варикозная болезнь – не исключение. Появлению проблем с венами у девушек и молодых людей способствует комплекс причин, прежде всего, образ жизни. "Избыточные статические нагрузки, присущие ряду профессий, таким как официанты, парикмахеры, преподаватели, медики, наравне с отсутствием адекватной двигательной активности, длительным нахождением в сидячем положении у большинства населения оказывает колоссальное влияние на раннее развитие варикоза", - отметила Смирнова. Врач подчеркнула, что, несмотря на то, что нельзя назвать определенные продукты, которые были бы полезны или вредны при варикозе, питание тоже имеет серьезное значение. Так, избыточный вес и ожирение являются факторами риска развития заболевания, а также они увеличивают вероятность появления осложнений.
https://ria.ru/20240801/immunolog-1963343143.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770004759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64188a90c3c142ef7f331a73a5b1d78b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, елена смирнова
Общество, Елена Смирнова
Врач назвала профессии, представители которых склонны к заболеваниям вен

Флеболог: официанты, преподаватели и медики склонны к заболеваниям вен

© Pexels / Cats ComingЖенские ноги
Женские ноги - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Pexels / Cats Coming
Женские ноги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Избыточные статические нагрузки, присущие таким профессиям, как официант, парикмахер, преподаватель, медик, могут оказать влияние на раннее развитие варикоза, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.
Как отметила флеболог, в последние годы существует тенденция появления многих заболеваний у все более молодых людей, варикозная болезнь – не исключение. Появлению проблем с венами у девушек и молодых людей способствует комплекс причин, прежде всего, образ жизни.
«
"Избыточные статические нагрузки, присущие ряду профессий, таким как официанты, парикмахеры, преподаватели, медики, наравне с отсутствием адекватной двигательной активности, длительным нахождением в сидячем положении у большинства населения оказывает колоссальное влияние на раннее развитие варикоза", - отметила Смирнова.
Врач подчеркнула, что, несмотря на то, что нельзя назвать определенные продукты, которые были бы полезны или вредны при варикозе, питание тоже имеет серьезное значение. Так, избыточный вес и ожирение являются факторами риска развития заболевания, а также они увеличивают вероятность появления осложнений.
Доставка еды - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Иммунолог назвал продукты, ускоряющие старение
1 августа, 06:51
 
ОбществоЕлена Смирнова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала