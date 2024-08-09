https://ria.ru/20240809/vrach-1965086187.html

Врач назвала профессии, представители которых склонны к заболеваниям вен

Врач назвала профессии, представители которых склонны к заболеваниям вен - РИА Новости, 09.08.2024

Врач назвала профессии, представители которых склонны к заболеваниям вен

Избыточные статические нагрузки, присущие таким профессиям, как официант, парикмахер, преподаватель, медик, могут оказать влияние на раннее развитие варикоза,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T03:25

2024-08-09T03:25

2024-08-09T03:25

общество

елена смирнова

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Избыточные статические нагрузки, присущие таким профессиям, как официант, парикмахер, преподаватель, медик, могут оказать влияние на раннее развитие варикоза, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова. Как отметила флеболог, в последние годы существует тенденция появления многих заболеваний у все более молодых людей, варикозная болезнь – не исключение. Появлению проблем с венами у девушек и молодых людей способствует комплекс причин, прежде всего, образ жизни. "Избыточные статические нагрузки, присущие ряду профессий, таким как официанты, парикмахеры, преподаватели, медики, наравне с отсутствием адекватной двигательной активности, длительным нахождением в сидячем положении у большинства населения оказывает колоссальное влияние на раннее развитие варикоза", - отметила Смирнова. Врач подчеркнула, что, несмотря на то, что нельзя назвать определенные продукты, которые были бы полезны или вредны при варикозе, питание тоже имеет серьезное значение. Так, избыточный вес и ожирение являются факторами риска развития заболевания, а также они увеличивают вероятность появления осложнений.

https://ria.ru/20240801/immunolog-1963343143.html

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общество, елена смирнова