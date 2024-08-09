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Врач назвала вид кофе, который опасно пить на голодный желудок - РИА Новости, 09.08.2024
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02:47 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vrach-1965083566.html
Врач назвала вид кофе, который опасно пить на голодный желудок
Врач назвала вид кофе, который опасно пить на голодный желудок - РИА Новости, 09.08.2024
Врач назвала вид кофе, который опасно пить на голодный желудок
Рекомендуется отказаться от употребления кофе с сахаром на голодный желудок, так как порция глюкозы, содержащаяся в напитке, даст недолгое чувство насыщения и... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:47
2024-08-09T02:47
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от употребления кофе с сахаром на голодный желудок, так как порция глюкозы, содержащаяся в напитке, даст недолгое чувство насыщения и потенциально приведет к избыточному весу, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Не вздумайте пить на голодный желудок фруктовые соки или кофе с сахаром. Иначе вы получите порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом", - сказала Калошина. Также для подержания хорошей фигуры врач порекомендовала не есть на завтрак хлопья, колечки и хрустящие шарики, в составе которых в избытке сахар и мука. "После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре", - добавила собеседник.
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвала вид кофе, который опасно пить на голодный желудок

Эндокринолог посоветовала отказаться от кофе с сахаром на голодный желудок

© Pexels / Claro CafeПриготовление кофе в турке
Приготовление кофе в турке - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Pexels / Claro Cafe
Приготовление кофе в турке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от употребления кофе с сахаром на голодный желудок, так как порция глюкозы, содержащаяся в напитке, даст недолгое чувство насыщения и потенциально приведет к избыточному весу, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
«
"Не вздумайте пить на голодный желудок фруктовые соки или кофе с сахаром. Иначе вы получите порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом", - сказала Калошина.
Также для подержания хорошей фигуры врач порекомендовала не есть на завтрак хлопья, колечки и хрустящие шарики, в составе которых в избытке сахар и мука.
"После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре", - добавила собеседник.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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