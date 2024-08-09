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Запад усомнился в компетентности главкома ВСУ Сырского, считают в Совфеде - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/voloshin-1965300580.html
Запад усомнился в компетентности главкома ВСУ Сырского, считают в Совфеде
Запад усомнился в компетентности главкома ВСУ Сырского, считают в Совфеде - РИА Новости, 09.08.2024
Запад усомнился в компетентности главкома ВСУ Сырского, считают в Совфеде
Ведущие западные СМИ ставят под сомнение полководческие способности главкома ВСУ Александр Сырского, а его некомпетентность приводит к планированию и реализации РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:26
2024-08-09T21:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
курская область
александр сырский
александр волошин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Ведущие западные СМИ ставят под сомнение полководческие способности главкома ВСУ Александр Сырского, а его некомпетентность приводит к планированию и реализации заведомо неудачных операций вроде атаки на Курскую область, считает член Совета Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. "Хаос, творящийся в военно-политическом руководстве Украины, настолько очевиден, что об этом вынуждены писать ведущие западные СМИ. Они уже открыто сомневаются в компетентности ставленника Зеленского, главкома ВСУ Сырского, сокрушаются, что после взятия Авдеевки стратегическая инициатива полностью перешла к России", - говорит сенатор. По его словам, "коллективный Запад" также начинает понимать, что "военная и финансовая поддержка украинского режима" по сути "бессмысленное разбазаривание денег и ресурсов". "Это продлевает агонию, но не отменяет неизбежный финал. От отчаяния, оказавшись на краю пропасти, запутавшись во внутренних конфликтах, украинский режим принимает роковые для себя решения, такие как отправка солдат на бойню в Курскую область", - считает сенатор. Ранее CNN сообщало со ссылкой на свои источники в командовании ВСУ, что в окружении главкома украинских войск Александра Сырского произошел раскол, а подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия на истощение. В среду журнал Economist также сообщил, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки.
https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html
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в мире, украина, авдеевка, курская область, александр сырский, александр волошин, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Курская область, Александр Сырский, Александр Волошин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
Запад усомнился в компетентности главкома ВСУ Сырского, считают в Совфеде

Волошин: западные СМИ ставят под сомнение полководческие способности Сырского

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Ведущие западные СМИ ставят под сомнение полководческие способности главкома ВСУ Александр Сырского, а его некомпетентность приводит к планированию и реализации заведомо неудачных операций вроде атаки на Курскую область, считает член Совета Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.
«
"Хаос, творящийся в военно-политическом руководстве Украины, настолько очевиден, что об этом вынуждены писать ведущие западные СМИ. Они уже открыто сомневаются в компетентности ставленника Зеленского, главкома ВСУ Сырского, сокрушаются, что после взятия Авдеевки стратегическая инициатива полностью перешла к России", - говорит сенатор.
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По его словам, "коллективный Запад" также начинает понимать, что "военная и финансовая поддержка украинского режима" по сути "бессмысленное разбазаривание денег и ресурсов".
«
"Это продлевает агонию, но не отменяет неизбежный финал. От отчаяния, оказавшись на краю пропасти, запутавшись во внутренних конфликтах, украинский режим принимает роковые для себя решения, такие как отправка солдат на бойню в Курскую область", - считает сенатор.
Ранее CNN сообщало со ссылкой на свои источники в командовании ВСУ, что в окружении главкома украинских войск Александра Сырского произошел раскол, а подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия на истощение.
В среду журнал Economist также сообщил, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвдеевкаКурская областьАлександр СырскийАлександр ВолошинВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
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