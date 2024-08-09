https://ria.ru/20240809/voloshin-1965300580.html

Запад усомнился в компетентности главкома ВСУ Сырского, считают в Совфеде

Запад усомнился в компетентности главкома ВСУ Сырского, считают в Совфеде - РИА Новости, 09.08.2024

Запад усомнился в компетентности главкома ВСУ Сырского, считают в Совфеде

Ведущие западные СМИ ставят под сомнение полководческие способности главкома ВСУ Александр Сырского, а его некомпетентность приводит к планированию и реализации РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:26

2024-08-09T21:26

2024-08-09T21:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

курская область

александр сырский

александр волошин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Ведущие западные СМИ ставят под сомнение полководческие способности главкома ВСУ Александр Сырского, а его некомпетентность приводит к планированию и реализации заведомо неудачных операций вроде атаки на Курскую область, считает член Совета Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. "Хаос, творящийся в военно-политическом руководстве Украины, настолько очевиден, что об этом вынуждены писать ведущие западные СМИ. Они уже открыто сомневаются в компетентности ставленника Зеленского, главкома ВСУ Сырского, сокрушаются, что после взятия Авдеевки стратегическая инициатива полностью перешла к России", - говорит сенатор. По его словам, "коллективный Запад" также начинает понимать, что "военная и финансовая поддержка украинского режима" по сути "бессмысленное разбазаривание денег и ресурсов". "Это продлевает агонию, но не отменяет неизбежный финал. От отчаяния, оказавшись на краю пропасти, запутавшись во внутренних конфликтах, украинский режим принимает роковые для себя решения, такие как отправка солдат на бойню в Курскую область", - считает сенатор. Ранее CNN сообщало со ссылкой на свои источники в командовании ВСУ, что в окружении главкома украинских войск Александра Сырского произошел раскол, а подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия на истощение. В среду журнал Economist также сообщил, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки.

https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html

https://ria.ru/20240809/idnes-1965249737.html

украина

авдеевка

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, авдеевка, курская область, александр сырский, александр волошин, вооруженные силы украины, совет федерации рф