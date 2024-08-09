https://ria.ru/20240809/volk-1965180327.html

В Красноярском крае бешеный волк покусал двух человек

В Красноярском крае бешеный волк покусал двух человек - РИА Новости, 09.08.2024

В Красноярском крае бешеный волк покусал двух человек

Бешеный волк покусал двух человек в селе Моторское Каратузского района Красноярского края, также пострадали домашние и сельскохозяйственные животные, сообщила... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:46

2024-08-09T13:46

2024-08-09T13:46

происшествия

красноярский край

каратузский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 9 авг – РИА Новости. Бешеный волк покусал двух человек в селе Моторское Каратузского района Красноярского края, также пострадали домашние и сельскохозяйственные животные, сообщила администрация района. "В Каратузский отдел ветеринарии обратились с сообщением о том, что… был отстрелен волк на территории Моторского сельсовета. Волк заходил в личные подсобные хозяйства граждан, покусал людей, сельскохозяйственных и домашних животных", - говорится в сообщении. Тело убитого волка было отправлено на исследование, 7 августа результаты показали, что хищник болел бешенством. Специалисты предпринимают меры по предотвращению распространения бешенства среди населения и животных. В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю отмечают, что проводится курс антирабической помощи двум пострадавшим, а также тем, кто контактировал с покусанными животными.

https://ria.ru/20240203/beshenstvo-1925221082.html

https://ria.ru/20240123/volk-1922881721.html

красноярский край

каратузский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, каратузский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)