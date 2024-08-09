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В Красноярском крае бешеный волк покусал двух человек - РИА Новости, 09.08.2024
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13:46 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/volk-1965180327.html
В Красноярском крае бешеный волк покусал двух человек
В Красноярском крае бешеный волк покусал двух человек - РИА Новости, 09.08.2024
В Красноярском крае бешеный волк покусал двух человек
Бешеный волк покусал двух человек в селе Моторское Каратузского района Красноярского края, также пострадали домашние и сельскохозяйственные животные, сообщила... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:46
2024-08-09T13:46
происшествия
красноярский край
каратузский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 9 авг – РИА Новости. Бешеный волк покусал двух человек в селе Моторское Каратузского района Красноярского края, также пострадали домашние и сельскохозяйственные животные, сообщила администрация района. "В Каратузский отдел ветеринарии обратились с сообщением о том, что… был отстрелен волк на территории Моторского сельсовета. Волк заходил в личные подсобные хозяйства граждан, покусал людей, сельскохозяйственных и домашних животных", - говорится в сообщении. Тело убитого волка было отправлено на исследование, 7 августа результаты показали, что хищник болел бешенством. Специалисты предпринимают меры по предотвращению распространения бешенства среди населения и животных. В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю отмечают, что проводится курс антирабической помощи двум пострадавшим, а также тем, кто контактировал с покусанными животными.
https://ria.ru/20240203/beshenstvo-1925221082.html
https://ria.ru/20240123/volk-1922881721.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, каратузский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярский край, Каратузский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярском крае бешеный волк покусал двух человек

В селе Моторское Красноярского края бешеный волк покусал двух человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВолк
Волк - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Волк. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 авг – РИА Новости. Бешеный волк покусал двух человек в селе Моторское Каратузского района Красноярского края, также пострадали домашние и сельскохозяйственные животные, сообщила администрация района.
"В Каратузский отдел ветеринарии обратились с сообщением о том, что… был отстрелен волк на территории Моторского сельсовета. Волк заходил в личные подсобные хозяйства граждан, покусал людей, сельскохозяйственных и домашних животных", - говорится в сообщении.
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Тело убитого волка было отправлено на исследование, 7 августа результаты показали, что хищник болел бешенством. Специалисты предпринимают меры по предотвращению распространения бешенства среди населения и животных.
В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю отмечают, что проводится курс антирабической помощи двум пострадавшим, а также тем, кто контактировал с покусанными животными.
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ПроисшествияКрасноярский крайКаратузский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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