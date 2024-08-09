https://ria.ru/20240809/vlasti-1965074024.html

Власти Никарагуа депортировали семерых католических священников

Власти Никарагуа депортировали семерых католических священников - РИА Новости, 09.08.2024

Власти Никарагуа депортировали семерых католических священников

Власти Никарагуа депортировали семерых задержанных в июле священников католической церкви, они благополучно прибыли в Рим, сообщила вице-президент Никарагуа... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T00:04

2024-08-09T00:04

2024-08-09T00:04

никарагуа

рим

ватикан

даниэль ортега

в мире

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МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Власти Никарагуа депортировали семерых задержанных в июле священников католической церкви, они благополучно прибыли в Рим, сообщила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо в эфире телеканала Canal 4. "Вчера, в среду, 7 августа, семь никарагуанских священников отправились из Никарагуа в Рим, они благополучно прибыли и были приняты Святым престолом", - рассказала Мурильо.Как сообщили местные СМИ со ссылкой на источники, депортированные служители церкви были задержаны в период с 26 июля по 5 августа, под стражей в стране остаются еще четверо. Президент Никарагуа Даниэль Ортега в прошлом году обвинил католическую церковь в попытке госпереворота. По словам президента, часть священников в стране убеждала паству совершить переворот, рассказывала о захвате воинских частей и призывала физически ликвидировать самого Ортегу. За этим последовали аресты и депортации в Ватикан ряда служителей церкви. По информации бразильских газет, противостояние никарагуанского правительства и церкви стало одной из причин охлаждения отношений между двумя странами. Бразилия и Никарагуа сегодня отозвали своих послов на родину.

https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898109511.html

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никарагуа, рим, ватикан, даниэль ортега, в мире