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Власти Никарагуа депортировали семерых католических священников - РИА Новости, 09.08.2024
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00:04 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vlasti-1965074024.html
Власти Никарагуа депортировали семерых католических священников
Власти Никарагуа депортировали семерых католических священников - РИА Новости, 09.08.2024
Власти Никарагуа депортировали семерых католических священников
Власти Никарагуа депортировали семерых задержанных в июле священников католической церкви, они благополучно прибыли в Рим, сообщила вице-президент Никарагуа... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:04
2024-08-09T00:04
никарагуа
рим
ватикан
даниэль ортега
в мире
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МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Власти Никарагуа депортировали семерых задержанных в июле священников католической церкви, они благополучно прибыли в Рим, сообщила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо в эфире телеканала Canal 4. "Вчера, в среду, 7 августа, семь никарагуанских священников отправились из Никарагуа в Рим, они благополучно прибыли и были приняты Святым престолом", - рассказала Мурильо.Как сообщили местные СМИ со ссылкой на источники, депортированные служители церкви были задержаны в период с 26 июля по 5 августа, под стражей в стране остаются еще четверо. Президент Никарагуа Даниэль Ортега в прошлом году обвинил католическую церковь в попытке госпереворота. По словам президента, часть священников в стране убеждала паству совершить переворот, рассказывала о захвате воинских частей и призывала физически ликвидировать самого Ортегу. За этим последовали аресты и депортации в Ватикан ряда служителей церкви. По информации бразильских газет, противостояние никарагуанского правительства и церкви стало одной из причин охлаждения отношений между двумя странами. Бразилия и Никарагуа сегодня отозвали своих послов на родину.
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никарагуа, рим, ватикан, даниэль ортега, в мире
Никарагуа, Рим, Ватикан, Даниэль Ортега, В мире
Власти Никарагуа депортировали семерых католических священников

Правительство Никарагуа выслало в Рим семерых задержанных в июле священников

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Fotolia / carles
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Власти Никарагуа депортировали семерых задержанных в июле священников католической церкви, они благополучно прибыли в Рим, сообщила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо в эфире телеканала Canal 4.
«
"Вчера, в среду, 7 августа, семь никарагуанских священников отправились из Никарагуа в Рим, они благополучно прибыли и были приняты Святым престолом", - рассказала Мурильо.
Как сообщили местные СМИ со ссылкой на источники, депортированные служители церкви были задержаны в период с 26 июля по 5 августа, под стражей в стране остаются еще четверо.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега в прошлом году обвинил католическую церковь в попытке госпереворота. По словам президента, часть священников в стране убеждала паству совершить переворот, рассказывала о захвате воинских частей и призывала физически ликвидировать самого Ортегу. За этим последовали аресты и депортации в Ватикан ряда служителей церкви.
По информации бразильских газет, противостояние никарагуанского правительства и церкви стало одной из причин охлаждения отношений между двумя странами. Бразилия и Никарагуа сегодня отозвали своих послов на родину.
Николай Денков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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НикарагуаРимВатиканДаниэль ОртегаВ мире
 
 
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