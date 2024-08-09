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В Киеве перестали работать валидаторы в наземном транспорте

В Киеве перестали работать валидаторы в наземном транспорте - РИА Новости, 09.08.2024

В Киеве перестали работать валидаторы в наземном транспорте

В Киеве временно из-за технического сбоя перестали работать валидаторы в наземном общественном транспорте, сообщила в пятницу Киевская городская государственная РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:21

2024-08-09T08:21

2024-08-09T08:21

киев

в мире

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Киеве временно из-за технического сбоя перестали работать валидаторы в наземном общественном транспорте, сообщила в пятницу Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram-канале. "По техническим причинам в наземном общественном транспорте временно не работают валидаторы. Контролеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока будут продолжаться восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном администрации. Из сообщения следует, что оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в местном приложении. Специалисты, как заверили в администрации, уже работают над возобновлением работы оборудования.

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киев

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, в мире