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В Киеве перестали работать валидаторы в наземном транспорте - РИА Новости, 09.08.2024
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В Киеве перестали работать валидаторы в наземном транспорте
В Киеве перестали работать валидаторы в наземном транспорте - РИА Новости, 09.08.2024
В Киеве перестали работать валидаторы в наземном транспорте
В Киеве временно из-за технического сбоя перестали работать валидаторы в наземном общественном транспорте, сообщила в пятницу Киевская городская государственная РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:21
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Киеве временно из-за технического сбоя перестали работать валидаторы в наземном общественном транспорте, сообщила в пятницу Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram-канале. "По техническим причинам в наземном общественном транспорте временно не работают валидаторы. Контролеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока будут продолжаться восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном администрации. Из сообщения следует, что оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в местном приложении. Специалисты, как заверили в администрации, уже работают над возобновлением работы оборудования.
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киев, в мире
Киев, В мире
В Киеве перестали работать валидаторы в наземном транспорте

В Киеве из-за сбоя перестали работать валидаторы в наземном транспорте

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Киеве временно из-за технического сбоя перестали работать валидаторы в наземном общественном транспорте, сообщила в пятницу Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram-канале.
"По техническим причинам в наземном общественном транспорте временно не работают валидаторы. Контролеры предупреждены о технической неисправности и не будут штрафовать пассажиров, пока будут продолжаться восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном администрации.
Из сообщения следует, что оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в местном приложении. Специалисты, как заверили в администрации, уже работают над возобновлением работы оборудования.
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