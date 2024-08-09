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В Дагестане планируют актуализировать закон о запрете экстремизма - РИА Новости, 09.08.2024
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23:43 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vakhkhabizm-1965313656.html
В Дагестане планируют актуализировать закон о запрете экстремизма
В Дагестане планируют актуализировать закон о запрете экстремизма - РИА Новости, 09.08.2024
В Дагестане планируют актуализировать закон о запрете экстремизма
Закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности в Дагестане, принятый 25 лет назад, должен быть актуализирован, заявил глава республики Сергей... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:43
2024-08-09T23:43
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности в Дагестане, принятый 25 лет назад, должен быть актуализирован, заявил глава республики Сергей Меликов на заседании совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. "Сергей Меликов предложил парламенту актуализировать закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности в Дагестане", – говорится в сообщении пресс-службы главы республики. Меликов отметил, что закон существует, но не действует, потому что после него был принят ряд федеральных нормативных актов, которые корректируют государственную политику в этой сфере. "Нам надо привести наш нормативный акт в соответствие с федеральным законодательством, внести дополнения и изменения, характерные для нашей республики", – сказал руководитель региона. Закон "О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан" был принят в сентябре 1999 года. Он, в честности, запрещает создание и функционирование ваххабитских и других экстремистских организаций (объединений), деятельность которых направлена на насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства, нарушение общественной безопасности и общественного порядка, создание вооруженных формирований, пропаганду войны, разжигание национальной, расовой и религиозной розни, посягательство на права и свободы граждан и так далее.
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сергей меликов, республика дагестан
Сергей Меликов, Республика Дагестан
В Дагестане планируют актуализировать закон о запрете экстремизма

Меликов: закон о запрете ваххабитской деятельности должен быть актуализирован

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на город Дербент
Вид на город Дербент - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности в Дагестане, принятый 25 лет назад, должен быть актуализирован, заявил глава республики Сергей Меликов на заседании совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
«
"Сергей Меликов предложил парламенту актуализировать закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности в Дагестане", – говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
Меликов отметил, что закон существует, но не действует, потому что после него был принят ряд федеральных нормативных актов, которые корректируют государственную политику в этой сфере.
"Нам надо привести наш нормативный акт в соответствие с федеральным законодательством, внести дополнения и изменения, характерные для нашей республики", – сказал руководитель региона.
Закон "О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан" был принят в сентябре 1999 года. Он, в честности, запрещает создание и функционирование ваххабитских и других экстремистских организаций (объединений), деятельность которых направлена на насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства, нарушение общественной безопасности и общественного порядка, создание вооруженных формирований, пропаганду войны, разжигание национальной, расовой и религиозной розни, посягательство на права и свободы граждан и так далее.
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Сергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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