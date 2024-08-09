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В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем - РИА Новости, 09.08.2024
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21:53 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/vagony-1965304263.html
В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем
В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем - РИА Новости, 09.08.2024
В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем
Вагоны с углем сошли с рельсов при перестановке состава на другой путь на станции Оленегорск в Мурманской области, пострадал один человек, сообщила... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:53
2024-08-09T21:53
происшествия
оленегорск
мурманская область
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Вагоны с углем сошли с рельсов при перестановке состава на другой путь на станции Оленегорск в Мурманской области, пострадал один человек, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Как информирует ведомство, в пятницу на железнодорожной станции Оленегорск при перестановке грузового состава с углем с одного пути на другой произошёл сход грузовых вагонов поезда. "При сходе вагон зацепил маневровую вышку, которая упала на здание с находящимся внутри работником. В настоящее время пострадавшего извлекли из-под обломков, ему оказана первая помощь", – говорится в сообщении. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, а также соблюдение требований безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
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происшествия, оленегорск, мурманская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Оленегорск, Мурманская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем

В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем, пострадал один человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Железная дорога . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Вагоны с углем сошли с рельсов при перестановке состава на другой путь на станции Оленегорск в Мурманской области, пострадал один человек, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Как информирует ведомство, в пятницу на железнодорожной станции Оленегорск при перестановке грузового состава с углем с одного пути на другой произошёл сход грузовых вагонов поезда.
«
"При сходе вагон зацепил маневровую вышку, которая упала на здание с находящимся внутри работником. В настоящее время пострадавшего извлекли из-под обломков, ему оказана первая помощь", – говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, а также соблюдение требований безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Волгоградской области сошли с рельсов грузовые вагоны
14 мая, 05:36
 
ПроисшествияОленегорскМурманская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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