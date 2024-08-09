https://ria.ru/20240809/vagony-1965304263.html

В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем

В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем - РИА Новости, 09.08.2024

В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем

Вагоны с углем сошли с рельсов при перестановке состава на другой путь на станции Оленегорск в Мурманской области, пострадал один человек, сообщила... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:53

2024-08-09T21:53

2024-08-09T21:53

происшествия

оленегорск

мурманская область

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101440/16/1014401645_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ef6618f2d1c7190bb559b74377bf57c6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Вагоны с углем сошли с рельсов при перестановке состава на другой путь на станции Оленегорск в Мурманской области, пострадал один человек, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Как информирует ведомство, в пятницу на железнодорожной станции Оленегорск при перестановке грузового состава с углем с одного пути на другой произошёл сход грузовых вагонов поезда. "При сходе вагон зацепил маневровую вышку, которая упала на здание с находящимся внутри работником. В настоящее время пострадавшего извлекли из-под обломков, ему оказана первая помощь", – говорится в сообщении. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, а также соблюдение требований безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

оленегорск

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оленегорск, мурманская область, северо-западная транспортная прокуратура