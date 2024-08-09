https://ria.ru/20240809/vagony-1965304263.html
В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем
В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем - РИА Новости, 09.08.2024
В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем
Вагоны с углем сошли с рельсов при перестановке состава на другой путь на станции Оленегорск в Мурманской области, пострадал один человек, сообщила... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:53
2024-08-09T21:53
2024-08-09T21:53
происшествия
оленегорск
мурманская область
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101440/16/1014401645_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ef6618f2d1c7190bb559b74377bf57c6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Вагоны с углем сошли с рельсов при перестановке состава на другой путь на станции Оленегорск в Мурманской области, пострадал один человек, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Как информирует ведомство, в пятницу на железнодорожной станции Оленегорск при перестановке грузового состава с углем с одного пути на другой произошёл сход грузовых вагонов поезда. "При сходе вагон зацепил маневровую вышку, которая упала на здание с находящимся внутри работником. В настоящее время пострадавшего извлекли из-под обломков, ему оказана первая помощь", – говорится в сообщении. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, а также соблюдение требований безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
оленегорск
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101440/16/1014401645_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b874a022e00fd8067d3165c330c8e9af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оленегорск, мурманская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Оленегорск, Мурманская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем
В Мурманской области с рельсов сошли вагоны с углем, пострадал один человек